El aeródromo de Royanejos contabiliza 200 aterrizajes en los seis últimos meses El aeródromo de Royanejos se ubica a cinco kilómetros de la capital autonómica. :: BRÍGIDO Luis Manchón, presidente del Aeroclub Mérida, entidad que gestiona la instalación, incide en la necesidad de ayudas para mejorar la infraestructura MARTA PÉREZ GUILLÉN MÉRIDA. Jueves, 3 agosto 2017, 07:47

Hace poco menos de un año, el centro de vuelo para ultraligeros de la finca municipal de Royanejos obtuvo la categoría de aeródromo. Fue la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento, la que emitió el informe favorable que permitía al centro el aterrizaje de avionetas de cuatro a seis plazas, y no solo biplazas como hasta entonces. Este hecho ha permitido que, en el transcurso de lo que va de año, el aeródromo haya contabilizado cerca de doscientos aterrizajes, más o menos los que conseguía atraer antes de la concesión de la nueva categoría en el ejercicio de un año completo. «Todos los días llega una avioneta a nuestros hangares», explica Luis Lechón.

También indica que los visitantes que llegan en ultraligeros proceden tanto de la región como de otros puntos de España. «Para el concierto de Scorpions aterrizó gente de Segovia y también de Ávila», recalca Lechón. De la misma forma hacen uso de la instalación turistas con la intención de acudir a una obra de teatro que programa el Festival Internacional de Teatro Clásico, o incluso, de darse un baño en Proserpina. «Es curioso porque los ves llegar desde Madrid, sobre todo, con las toallas y las cestas para pasar el día en el embalse», destaca el responsable del centro.

Ahora además, la llegada de turistas se entremezcla con las clases de vuelo de los alumnos que se preparan para conseguir la licencia de piloto privado. La Escuela de Vuelo cuenta con 15 o 20 aprendices, entre los que se encuentran militares y portugueses. Tras un año en funcionamiento dos han conseguido aprobar el examen de vuelo. «A finales de año tenemos otra convocatoria y seguro que conseguirán la acreditación otros cuatro pilotos más», destaca el responsable.

La Escuela de Vuelo, que ya cuenta con más de quince alumnos, cumple un año desde su puesta en marcha

Cubrir las carencias

Aunque los datos del aeródromo se traducen en un balance positivo, lo cierto es que Lechón no está del todo satisfecho. El responsable entiende que la instalación no está a la altura de la categoría que defiende. Las carencias de la infraestructura son cada vez más evidentes mientras espera la llegada de ayudas por parte de la Administración regional. «Es una promesa que hizo Guillermo Fernández Vara y todavía no la ha cumplido», resalta.

«Aquí han llegado aviones con un valor entre los 200.000 y 300.000 euros y tienen que estacionar entre pastos, con el peligro que eso conlleva», insiste. Entre las mejoras que requiere el centro destaca la construcción de una plataforma de hormigón con anclajes para poder estacionar las avionetas y un vallado perimetral «en condiciones».

En cuanto al proyecto del hidropuerto en Alange, en el que el Ministerio de Medioambiente apreció impactos negativos para las aves, Lechón subraya que seguirá luchando por conseguir que esa instalación llegue a la región. «Solicitaremos de nuevo los permisos de la lámina de agua para que puedan aterrizar y despegar aviones anfibios», adelanta.