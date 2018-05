Adenex reivindica su papel en Cornalvo y el Foro Romano en su 40 aniversario Avistamiento de aves, una de las actividades que más ha realizado Adenex en estos años. :: j. m. romero La asociación conservacionista se centra sobre todo en la difusión de actividades relacionadas con las aves M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Domingo, 27 mayo 2018, 09:48

La asociación conservacionista Adenex cumple 40 años. Cuatro intensas décadas desde que, en 1978, nació con la idea y el objetivo de defender los valores naturales de la región. Al mismo tiempo abogaba por nuevas perspectivas en la custodia del territorio y se erigía como una nueva defensora del patrimonio cultural.

En esta última faceta, la patrimonial, Adenex ha incidido durante estos años sobre todo en Mérida. Precisamente fue en esta ciudad donde nació la primera sede. Después fue extendiendo delegaciones por toda la región.

Ismael Sánchez, miembro del colectivo, explica que en el año 1978 había varios frentes abiertos en la región como la lucha antinuclear, la posición en contra de la poda de eucaliptos, el fomento de los espacios naturales protegidos...

Desde Mérida también se organiza uno de los programas de voluntarios más importantes, el Plantabosques

Concretamente en Mérida, uno de los sectores importantes fue el de patrimonio, «uno de los sellos identificativos de nuestra asociación. Además de ser ecologistas defendíamos el patrimonio histórico y cultural cuando no había ninguna asociación al respecto».

Recuerda que una de las campañas más importantes que se han hecho ha sido el de la defensa del Foro Romano de Mérida, al frente de la que estaba el ya fallecido activista, muy querido, en Mérida Emilio Olivas, un histórico de la asociación.

«Se luchaba por la defensa del patrimonio arqueológico para que los criterios de Urbanismo fuesen adecuados en una ciudad con el patrimonio de Mérida», explica Sánchez. También se centraron en la defensa de las canalizaciones del río Guadiana, un río que en Mérida sobresale por la gran biodiversidad de aves que tiene en su tramo urbano.

Recuerda también que en sus comienzos Adenex hacía campañas ambientales muy importantes. También expresó su apoyo incondicional para que Cornalvo se convirtiera en el espacio natural protegido que es hoy en día. «La sede de Mérida también ha sido el foco de reunión y de activismo más importante de la región. El lugar donde se comenzaron a captar nuevos socios y desde donde se tuvo la idea de hacer nuevas delegaciones en otros lugares de Extremadura».

Su fuerte, la ornitología

Una de las actividades que Adenex organiza durante los últimos años en Mérida y que más éxito tienen es 'El mes de las aves'. Se celebra durante el mes de mayo y la iniciativa incluye cursos de iniciación, actividades de observación, todo relacionado con el mundo de la ornitología, aprovechando el rico patrimonio de aves que hay en Mérida.

Recuerda también que desde la capital autonómica se organiza uno de los programas de voluntariado más importantes de Adenex como es el Plantabosques.

Además de en Mérida, el colectivo tiene presencia también en Cáceres, Badajoz, Don Benito o Fregenal de la Sierra, localidad donde hubo una de las primeras delegaciones en los años 80. «Cuando la organización de la asociación era a través de delegaciones hubo de estas en todos los pueblos de Extremadura. No había un solo pueblo de la región que no tuviera una persona al frente de Adenex». Hoy se funciona de otra manera, también como consecuencia de una crisis del voluntariado que se vive.

Pero el camino que ha recorrido Adenex desde que nació hasta hoy en día no siempre ha sido de rosas. Han tenido que sortear no pocos obstáculos y dificultades a la hora de expresar su opinión sobre temas candentes. Y no siempre siguiendo la corriente oficialista, por lo que en algunas ocasiones Adenex ha resultado una asociación un tanto incómoda. «Al principio era la incomprensión por parte de la administración. Hoy día, a pesar de los problemas que hay en el medio ambiente, al menos hay una serie de discursos que ya son incuestionables. Pero hablamos de una época, 1978, cuando Extremadura salía del subdesarrollo, donde había mucha emigración y los problemas del medio ambiente no tenían importancia. De hecho, había muchas aves rapaces a las que se les podía dar un tiro y no pasaba nada. Adenex fue una de las primeras asociaciones que comenzó a hablar a la gente de lo que era el papel reciclado». Recuerda también que tenían que llevar a cabo proyectos con muy pocos recursos y con los socios prestando su tiempo y su dinero para conseguir algo.

En la actualidad, la ornitología se ha convertido en Adenex Mérida el bastión fundamental para llegar a la gente y mostrarles que existen y que son la punta de lanza del activismo conservacionista aunque «con falta de personal y de recursos». Pero aún así, siguen adelante.