Acedo señala que Mérida «va bien» a pesar de la gestión de gobierno de Osuna Hace un repaso del balance que hace unos días hizo el alcalde y dice que ni el empleo ni el turismo son méritos del equipo de gobierno M. Á. M. MÉRIDA. Jueves, 11 enero 2018, 08:27

El portavoz del PP local, Pedro Acedo, opinó ayer sobre el balance de 2017 que hizo hace algunas semanas el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. Un repaso de la gestión política y económica del pasado año en el que solo dio un dato positivo. «Mérida va bien y no hay quien la pare. Ni tan siquiera el gobierno de Osuna. Es una ciudad con futuro aún con las actuaciones del gobierno local».

Por lo demás, criticó a Osuna y a su gobierno. Dijo que «no cuenta con nadie de la oposición» y que si alguna de las cosas que dijo el alcalde en su balance son verdad él dimite mañana mismo.

Repasó algunas de las áreas de las que Osuna aportó datos positivos en su balance. Por ejemplo, la de empleo o turismo. De estas dijo que el equipo de gobierno «no tiene ningún mérito ni ha hecho nada por mejorarlos. De todos es sabido que durante los últimos años el empleo ha bajado en todo el país y el turismo, al contrario, ha subido también en todos los lugares de España. El turismo aumenta en Mérida, no por el gobierno de Osuna, sino porque Mérida es la ciudad que es y tiene lo que tiene».

Sobre el área de Personal, dice que hay un ambiente de «maltrato, dictadura y prepotencia».

Dimite si eso es cierto

Respecto al tema de la deuda, que Osuna dijo que había bajado de 75 a 42 millones, Acedo señaló que eso no es cierto. «Si así lo demuestra el alcalde, yo dimito mañana mismo».

Calificó al actual como un gobierno «sin proyecto de ciudad. En dos años y medio no ha hecho inversiones. Es el más oscuro que ha tenido Mérida desde 1979. Tiene sentencias pendientes por no entregar documentación y no celebran comisiones».

Recordó que el María Luisa lo ha aprobado un gobierno del PP y que de las nuevas plazas de la Policía Local que se han anunciado «no hay nada de nada». Insistió en que Osuna ha quitado tradiciones como el voto de la Inmaculada o el día de fiesta de la Feria de Mérida. Y que si vuelve, las repondrá.

En este sentido, el equipo de gobierno contesta a Acedo. Carmen Yáñez indica que el gobierno local se congratula de que el PP reconozca que la ciudad vaya bien cuando, hace solo unas semanas, calificaban la situación como «desastre». «Gracias a la gestión que se está llevando a cabo ya ven la luz los kioscos de la Plaza de España, la próxima adjudicación de la reforma del María Luisa y la remodelación del Calatrava», y recuerda a Acedo que gobiernan «porque así lo quisieron los ciudadanos».