Acedo dice que el PSOE no impugnó el pliego de Vectalia Acedo defiende la zona azul en el Hospital, que ya no está. :: hoy Defiende que el contrato que firmó con la empresa Vectalia «es el mejor de España» y rechaza que el PP «tenga la culpa de lo que pasa en la ciudad» M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Martes, 8 mayo 2018, 08:05

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pedro Acedo, compareció ayer para dar su visión sobre los últimos acontecimientos que se han dado en la ciudad en relación al tema de las plazas de la zona azul.

Acedo, como responsable del PP en Mérida, se siente en el centro de la polémica. «El PSOE nos echa la culpa de todo lo que pasa con el tema de la zona azul y los autobuses urbanos, diciendo que firmamos un contrato leonino con la empresa Vectalia. Y no lo creemos así».

Pedro Acedo lo niega. E incluso insiste en que se hizo un buen pliego, «el mejor de España», por parte de los técnicos del Ayuntamiento «en base a la ley», y que un contrato beneficioso para la ciudad.

Acedo: «El del PSOE es un gobierno de niños revoltosos, que viven de criticar al PP»

Recuerda además que cuando se hizo el pliego «que es anterior al contrato que se firmó», este no fue impugnado por el PSOE. «La portavoz actual ya estaba entonces en la oposición. Y aunque el pliego estuvo expuesto durante unos días al público, como establece la ley, no hubo nadie que lo impugnara. Defiendo un pliego que no fue impugnado hace 6 años, y del que ahora echan la culpa al PP», reitera Acedo.

Asimismo, indica que «el gobierno de Osuna se ha puesto nervioso y ha tenido que dar marcha atrás en cuanto a la zona azul en el momento en el que los vecinos se han empezado a quejar de nuevo por aparecer pintadas, de un día para otro, nuevas plazas de zona azul».

El portavoz del PP dice que «no es el concesionario del servicio el que elige las calles en el que tienen que ir las plazas de zona azul». Sino que es el propio Ayuntamiento con el trabajo de los técnicos y asesorados en todo momento y guiados por el Plan de Movilidad Urbana. «Rectifica y haz las cosas bien si te has equivocado. Pero no le eches al PP la culpa de todo. El del PSOE es un gobierno de niños revoltosos. Viven de criticar al PP y en tres años que llevan gobernando no han hecho nada en la ciudad», declara.

Acedo también insiste en que el PSOE quitó la zona azul «en el lugar donde más se necesita de toda la ciudad, como es el entorno del Hospital. Y sobre el autobús urbano también declara que «los servicios de transportes urbanos siempre son deficitarios para los ayuntamientos, y hay muchos a los que hay que arrimar dinero».

Sobre la posibilidad anunciada la semana pasada por el alcalde de que si la empresa Vectalia no acepta algunas de las condiciones que le va a plantear para bajar el número de plazas de zona azul y aumentar el número de kilómetros que tienen que recorrer los autobuses urbanos para dar buen servicio a los usuarios, Acedo comentó: «que haga lo que tenga que hacer, si lo quiere hacer».