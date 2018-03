Acedo dice que el pacto sobre presupuestos «es un error» Asegura que no entiende cómo el PSOE e IU han llegado a un acuerdo presupuestario si no hay ni borrador ni se sabe la liquidación de 2017 M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Miércoles, 28 marzo 2018, 08:18

El portavoz del PP local, Pedro Acedo, aseguró ayer no entender cómo el PSOE e Izquierda Unida llegaron a un acuerdo el lunes sobre los presupuestos municipales. Habrá otro pacto del PSOE con Podemos Mérida-Participa, cuyo anuncio se hizo ayer mismo.

En opinión de Acedo, este acuerdo presupuestario, condicionado a que el servicio de Limpieza de edificios públicos vuelva a ser municipal, no es tal porque no hay números. «No hay borrador de presupuesto, ni liquidación del año 2017, que se tendría que haber entregado a principios de marzo». Aunque esté a favor de los pactos entre partidos, el portavoz del PP aclaró que otra cosa es que «se llegue a un acuerdo presupuestario sin conocer los números».

Acedo considera «una pantomima» que el servicio de limpieza de edificios públicos vuelva a manos del Ayuntamiento. «Creo que municipalizar este servicio es un error. Viendo lo que hacen la mayoría de los ayuntamientos del país, creo que lo mejor es que lo gestione una empresa de limpieza».

Sin datos

En su opinión, esta decisión se ha tomado porque al equipo de gobierno no le ha dado tiempo de sacar de nuevo el servicio a licitación. «Me sorprende que un contrato con una empresa sea la base de un acuerdo. Pero sobre todo, que los partidos que participan en este pacto con el PSOE no conozcan ni el borrador del presupuesto, ni sus cifras, ni mucho menos la liquidación. A un año de las elecciones, es una estrategia interesante de hacer», indicó.

Candidatura

Sobre si se presentará o no como candidato para las próximas elecciones locales, Acedo respondió que posiblemente en abril se den a conocer los nombres que integren una nueva junta local del PP. «Los nuevos partidos emergentes hacen cambiar el ritmo de las estrategias de los partidos a nivel nacional, y por lo tanto las fechas. Las últimas noticias que tengo de la junta nacional de mi partido es que se comenzarán a dar a conocer nombres antes del verano. No hay mucha prisa. Pero a nivel local creemos que no pasará del mes de abril», declara Acedo.