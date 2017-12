Acedo afirma que el gobierno local ya no podría subir los impuestos hasta 2019 Primer pleno celebrado en esta legislatura. :: hoy El portavoz del PP dice que no se cree que el Ayuntamiento no haya recibido aún la carta de Hacienda sobre el pago a proveedores M. ÁNGELES MORCILLO MÉRIDA. Miércoles, 6 diciembre 2017, 08:54

Pedro Acedo, portavoz municipal del PP, no se cree que el equipo de gobierno no haya recibido aún la carta de Hacienda, como afirmó ayer la portavoz municipal, Carmen Yáñez. La notificación en la que el Ministerio de Hacienda le recuerda que Mérida supera en más de 30 días el periodo medio de pago a proveedores y que si no hace algo para evitar que siga esta situación intervendrá las cuentas municipales. Esto, según él, incumple el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), «hecho muy grave».

Sobre el anuncio que hace el equipo de gobierno de que podría plantearse la la subida de impuestos como el del IBI o el de rodaje, Acedo dice que esto ya es imposible, al menos, hasta enero de 2019. «Es imposible por ley aunque quieran porque no se ha celebrado el pleno de subida de impuestos del que ya he hablado en alguna ocasión. El año pasado tampoco fueron ni a la baja ni al alza. Si hay déficit la gente puede ser comprensiva. Es más. Algún partido de la izquierda de Mérida les dijo que estarían dispuestos a modificar el IBI y a subir los impuestos. Pero no lo han llevado. Esto es un desconcierto mayúsculo », explica.

Acedo añade que, en todo caso, sí se podría llevar a cabo una modificación de algunas tasas y precios públicos, pero nunca de los impuestos más importantes.

El portavoz del PP afirma que pedirán que se celebre una comisión de Hacienda para tratar este tema

Facturas guardadas

Considera Acedo que esta comunicación de Hacienda «es gravísima. Pero intentan darle la vuelta a la tortilla teniendo esta carta en la mano, que no me creo que no la tengan en ningún caso. Porque lo que dice Yáñez no es porque se entere en esos momentos. Estaba preparada para el engaño y la mentira», dice el portavoz popular.

Acedo también habla de la acusación que le hizo la portavoz municipal sobre que el PP tenía facturas guardadas en los cajones por importe de siete millones de euros. «Aseguro que nadie tenía facturas guardadas en los cajones. Esto es mentira y, además, un insulto a la inteligencia. Porque quien custodia toda la documentación del Ayuntamiento es la Secretaría General y las cuestiones de cuentas el interventor general».

Explica además que cuando él presidió el Ayuntamiento el gobierno español propició unos préstamos para el pago a proveedores, «cosa en la que el gobierno local no intervino». Por otra parte, recuerda que durante anterior gobierno del PSOE el periodo medio de pago a proveedores estaba en más de 200 días y que la portavoz de Hacienda estaba ya en el Ayuntamiento.

Acedo recuerda que los 27 millones de euros al año que se gastó el PSOE en Personal la última legislatura que gobernó la bajó el PP hasta los 20.

«Son hábiles en equivocar a la gente. En lugar de mostrar preocupación y de dar explicaciones le dan la vuelta y le echan la culpa a Montoro. Y de lo que no se dan cuenta es de que a Hacienda no se le puede engañar. Tampoco a nosotros. Es un gobierno de desastre y mentiroso como yo nunca había visto», indica el portavoz del PP, que finaliza diciendo que «la carta es gravísima, una carta que conocen y que tienen en su poder. Esta llega, no la revisan de entrada y mientras se preparan la situación».

Acedo afirma que el PP va a pedir la celebración de una comisión de Hacienda para que el equipo de gobierno explique qué medidas va a tomar para reducir el periodo medio de pago a proveedores y así ajustarse a la ley.