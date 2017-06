Amancio Ortega beca a dos jóvenes de Mérida para estudiar en EE UU y Canadá

Marta Rodríguez Caldera y Judith Martínez García son las dos únicas jóvenes emeritenses que han tenido la suerte de ser beneficiarias de una de las 500 becas de la Fundación Amancio Ortega para hacer su próximo curso académico fuera de España, concretamente en Canadá y EEUU.

Marta tiene 15 años y estudia en el Instituto Santa Eulalia de Mérida. Se enteró de la beca por una amiga y por profesores de su instituto. Así que no se lo pensó dos veces y envió la solicitud. A partir de ahí tuvo que hacer varias pruebas. La primera fue escrita, que superaron 1.500 personas, entre ellas Marta. Después hizo una prueba oral junto a una entrevista y de ahí salieron los 500 definitivos becados. También estaba ella. «Estaba segura que la primera prueba no la pasaba. El examen me salió bien, pero éramos 9.300 personas y pensaba que no me iban a coger. En la segunda prueba estaba más nerviosa y como ya veía que tenía alguna posibilidad... Pero tampoco me quería hacer muchas ilusiones», explica.

En enero salieron las listas y su madre le mandó un mensaje diciéndole que había entrado. «Inmediatamente me puse muy nerviosa y empecé a llorar. No me lo creía».

Marta va a Canadá, concretamente al distrito de Nueva Escocia, y estará con una familia de acogida. Permanecerá allí durante 10 meses, pues se marchará el próximo 31 de agosto y regresará el 1 de julio del año que viene. Durante ese tiempo, en el que desarrollará la vida de un estudiante canadiense, no podrá viajar a España ni tampoco recibir allí visitas, ni tan siquiera de su familia. «Creo que eso me va a costar un poco al principio. Lo que no me va a suponer ningún sacrificio va a ser el tema de la comida. Suelo comer bastante y de todo».

Dice que antes de ahora nunca ha estado en Canadá, pero que de aquel país le atrae el idioma, el sistema educativo y sobre todo conocer algo nuevo para cambiar la rutina.

Confiesa que desde siempre lo ha tenido claro y que está decidida a estudiar la carrera de Medicina. En sus ratos libres le gusta montar a caballo, leer y pasar tiempo con su familia y amigos.

Marta y Judith, la otra chica de Mérida, no se conocían de nada. Pero a partir de que se enteraron que eran las únicas dos estudiantes de Mérida que se iban con la beca de Amancio Ortega quedan habitualmente para hablar de ello y de su próximo viaje, sobre todo los fines de semana, grupo al que se une algún que otro estudiante más que también tiene esta beca de otros puntos de la región.

Judith tiene también 15 años y estudia en el Instituto Albarregas de Mérida. Dice que se enteró de esta beca porque tiene una amiga que actualmente la cursa. «Mis padres también se enteraron y me comentaron de la existencia de la beca. Tras unos meses pensándolo y planteándolo por fin me decidí a solicitarla».

Confiesa que enfrentarse a las pruebas no le resultó difícil. «Tampoco fueron fáciles pero eran asequibles de comprender y si sabes inglés puedes llevarlo».

Judith desarrollará su beca en EEUU, en el estado de Wisconsin, concretamente en la pequeña ciudad de Menomonie. Nunca antes ha estado en América, por lo que Judith pasa tiempo investigando sobre la ciudad a la que va, que dice que es un pueblo pequeño si lo comparamos con Mérida.

«Ya conozco a algunas personas de allí porque estamos en comunicación por correo y son bastante agradables. Sé que cuando esté allí voy a encontrar gente que me va a apoyar y que va a estar ahí cuando lo necesite. Pero también sé que a lo largo de estos 10 meses tendré momentos en los que necesite hablar con otras personas», explica la joven.

A menos de tres meses para marcharse, Judith tiene una mezcla de sentimientos. Por una parte tiene ganas de irse para vivir una experiencia irrepetible. Por otra, no quiere irse porque sabe que va a dejar atrás familia y amigos. «Quiero conocer una cultura nueva pero al mismo tiempo sé que voy a echar de menos la española».

Confiesa que «mentalmente» ya está preparada para este viaje «por los 15 años y medio de vida» que tiene y reconoce que más o menos sabe cómo va a afrontar algunas de las situaciones a las que se va a enfrentar. «Me conozco lo suficientemente bien como para saber que puedo afrontar lo que venga. Soy consciente de lo que me voy a encontrar allí».

Dice que al principio sus padres no querían que se fuese. Pero que ahora le animan para que disfrute la experiencia al máximo. «Lo bonito es querernos ir para aprender más cosas, saber cómo es el sistema educativo en otros países y otras culturas, en general».

Explica que desde que se enteró que va a disfrutar de la beca, el curso lo lleva mejor. «Ha sido como una motivación, un aliciente para querer aprender más aquí porque sé que allí también voy a adquirir muchos conocimientos», dice, y añade que su vida académica la quiere encaminar al estudio de la carrera de Derecho y Administración de Empresas, aunque también indica que puede que cambie de opinión.

En sus ratos de ocio a Judith le gusta cantar, tocar la guitarra, escribir y pintar, además de salir y hacer deporte. Y confiesa que otra de las cosas buenas que le ha aportado esta beca, además de todo lo que le queda por vivir durante su estancia en el país americano, es su amistad con Marta.