La explosión neuronal a partir de la música

Los efectos que tiene la música en las personas son terapéuticos. Pero además son infinitos. Queda mucho por descubrir. Pero en ello trabaja duro Silvia Núñez, profesora de piano del Conservatorio de Música de Mérida.

Núñez explica que el oído es el primer sentido que se desarrolla, en el cuarto mes de gestación, y que es el sentido que da luz e ilumina las demás áreas, además de ser el último que se pierde. Aún si se está dormido recoge la información del exterior de una manera subconsciente. «El oído conecta las miles de millones de neuronas que tenemos al nacer». Quiere comprobar todo lo que ha estudiado y lo aplica en sus hijas. Y crea lo que hoy en día se conoce y en unos meses va a salir a la luz, las secuencias sonoras ordenadas, que no es música. «Creo que reorganiza cerebralmente. Es decir, donde hay lo potencia y donde no hay, lo desarrolla».

Silvia Núñez es de Mérida y es pianista. Comenzó sus estudios en el Conservatorio Esteban Sánchez de la capital autonómica y los finalizó en el Conservatorio Superior de Madrid. Da clases de piano en el de Mérida desde hace 17 años. Pero además toca la flauta travesera, el violín y compone.

Durante todos estos años mantiene una disciplina profesional de dar conciertos e impartir clases. Pero al mismo tiempo Silvia comienza a interesarse por la lectura de materias como la psicología y neurología. «Siempre me ha llamado mucho la atención lo que yo como músico producía en personas que no eran mi familia. Eso me lleva a indagar y a meterme mucho en estos temas».

Para el mes de diciembre quiere finalizar su tesis, con la que lleva dos años, que dirige Antonio Martín Araguz, jefe de Neurología del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Esta versa sobre niños con TDH de 8 y 9 años y niños normales.

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández, se entera de lo que está haciendo la otra Silvia y entre las dos estudian la manera de abrir el Conservatorio de Mérida a niños con discapacidad. Es entonces cuando se pone en marcha el proyecto Neurorredes, que utiliza la metodología denominada Sinudi, la estimulación neuronal con secuencias sonoras ordenadas. La psicóloga que participa en el proyecto se llama Fátima Romera.

Al mismo tiempo que Silvia Núñez ha aplicado la Neuropsicología de la Música a los niños con discapacidad, también ha patentado una asignatura, llamada igual, que ha impartido a 16 estudiantes del Conservatorio de entre 17 y 20 años de edad y que, precisamente, han hecho las prácticas en el proyecto Neurorredes.

En las sesiones de este proyecto Silvia Núñez enseña a tocar el piano, la flauta travesera o el violín con un lenguaje adaptado y que estimula a los niños con discapacidad. «Una estimulación neuronal a través de los elementos diseccionados de la música. Yo no busco la explosión emocional a partir de la música, sino la neuronal».

Víctor, José, Guadalupe, niños que sufren discapacidades importantes o autismos profundos han progresado tanto en estas sesiones que hay destrezas que ahora tienen que ni sus padres pueden creer que las hayan alcanzado. Muchos de ellos, de hecho, «han despertado» por primera vez del estado en el que estaban.

El próximo curso

La intención de Núñez es continuar el próximo curso tanto con las clases a sus alumnos de la asignatura de Neuropsicología de la Música como con las sesiones de Neurorredes dirigidas a niños con discapacidad. Este año se ha desarrollado durante 30 horas lectivas todos los miércoles y se ha dirigido a niños de entre los 7 y los 16 años. Comenzó el pasado noviembre y a estas sesiones, que ya llegan a su fin, han acudido nueve niños.

El Conservatorio de Música de Mérida es el primero a nivel mundial que tiene un proyecto así y esa asignatura como tal. «El proyecto es innovador en todos los aspectos. Social, por el aporte de igualdad y derecho a una misma educación abriendo las puertas de un sitio que era impensable hace meses. Sanitaria, porque se basa en la estimulación neuronal desarrollando cognitivamente a los alumnos. Es científico porque se demuestra con datos empíricos. Y educacional por la enseñanza y metodología Sinudi en sí adaptada e innovadora», indica Silvia Núñez.