Mérida y Aquisgrán, unidas por la bici

mérida. Janis Afflerbach es un joven natural de la ciudad alemana de Aquisgrán, cercana a Colonia, que ha estado en la capital autonómica durante los ocho últimos meses impartiendo clases de alemán en la Escuela de Idiomas de Mérida.

Durante este tiempo, Janis ha vivido en la zona de Las Abadías, pero ahora tiene que volver a su tierra porque quiere prepararse concienzudamente Magisterio para convertirse en un futuro en profesor de Español en Alemania. Por, eso, durante estos ocho meses, además de dar clases, se ha dedicado a conocer más profundamente España y su cultura, algo que reconoce que es básico para luego poder trasladar a sus alumnos en el país germano.

La pasada semana fue la última que estuvo en la Escuela de Idiomas de Mérida, ya que el pasado viernes, 2 de junio, comenzó un viaje. Una larga travesía que culminará en su ciudad alemana después de recorrer en bicicleta los 2.200 kilómetros que la separan de Mérida. Un viaje que le llevará a atravesar varios país, entre ellos España.

El viernes comenzó en Mérida y su intención era llegar hasta Plasencia, sobre todo antes de que le pillase más el calor intenso del verano extremeño. De ahí irá haciendo escalas en ciudades como Salamanca, Valladolid, Burgos, Vitoria y San Sebastián. Después pasará al país francés y pasará por Burdeos y París. En la capital del país galo se reencontrará con un amigo con el que finalizará la travesía después de pasar también por Bélgica. Janis tiene calculado recorrer la distancia que hay entre Mérida y Aquisgrán en un mes, ya que su intención es estar en su ciudad el 2 de julio. Como gran aficionado a la bicicleta y amante del Tour de Francia, quiere presenciar esta prueba en directo y el 2 de julio dice que la serpiente multicolor pasa por su ciudad y no se la quiere perder.

«Habitualmente no veo campeonatos de bicicleta en la televisión. Me gusta mucho más montar en ella Pero no por hacer deporte, sino para descubrir cosas y lugares que viajando en coche no podría», confiesa Janis.

Para un mes lleva de equipaje su tienda de campaña, ropa, un ordenador para escribir su blog e ir contando la experiencia de su viaje, y una dinamo y un panel solar, con las que producirá su propia energía.

Esta es la primera vez que Janis hace un viaje tan largo en bicicleta. La primera vez que hizo algo así recorrió unos 500 kilómetros. «Ahora alargo la distancia, porque tengo tiempo y ganas» y sobre todo le sobra motivación.

Dice que algo que le da miedo en el viaje son las serpientes y en Extremadura, las altas temperaturas.

En Aquisgrán le esperan sus amigos y por el camino tampoco se sentirá solo porque dice que tiene muchos conocidos en varios puntos de España por los que va a pasar.

Janis ya se fue, pero antes de irse confesó que en Mérida, y sobre todo en la Escuela de Idiomas, deja, además de grandes alumnos, auténticos amigos. Piensa regresar de nuevo a España y también a Extremadura, pero ya no para vivir. Sino de visita. Y quién sabe si volverá a hacer el camino en bici.