Osuna prepara la reestructuración del gobierno tras la salida de Félix Palma

Félix Palma dejó de ser ayer concejal del Ayuntamiento de Mérida. Renunció a su cargo para ocupar el de director del Consorcio de la Ciudad Monumental. Dijo en su discurso que no quiere asumir puestos de responsabilidad en distintos organismos.

En su despedida, muy emocionado, dio las gracias al PSOE, a los ciudadanos, a los compañeros de su partido y a los trabajadores de las delegaciones de las que ha sido responsable, en especial a la Policía Local. También tuvo palabras de agradecimiento para Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil. Por último también agradeció todo lo que han hecho por él durante este tiempo su familia y, en especial, su mujer.

Precisamente, el Diario Oficial de Extremadura de ayer hizo público su nombramiento.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, explica que la renuncia de Palma se comunica a la Junta Electoral para que se publique el nombre del nuevo concejal que entrará en el Ayuntamiento, proceso que puede tardar unos diez días. Tras ello se celebrará un pleno extraordinario, en el que se podría incluir algún otro punto del orden del día, y en el que Antonio Sánchez Barcia tomará posesión. También será donde el alcalde anuncie la remodelación del gobierno que tiene pensado hacer. «Aquellas cosas que en estos dos años hemos visto que se pueden mejorar, en cuanto a agrupar delegaciones y servicios para ser más eficaces, es lo que vamos a hacer. Va a ser una cuestión muy lógica, no una cuestión definida por política, sino por funcionalidad», explica Osuna, que insiste en que la reestructuración no va a ser muy amplia. «Queremos que el nuevo delegado tenga delegaciones para ejercer, teniendo en cuenta que no va a estar liberado. En definitiva, conseguir ser más ágiles en las respuestas a los ciudadanos».

Osuna confiesa que a Palma le ha dicho antes de irse que tenga siempre a Mérida en la cabeza, en su criterio. «Se va alguien que ha tenido siempre un talante con los trabajadores y los compañeros, siempre ha estado dispuesto a echar una mano y por eso es una baja sensible. Pero también es cierto que va a trabajar por la ciudad en otro sitio tan importante para Mérida como es el Consorcio. No tengo ninguna duda de que lo hará con total independencia y con conocimiento de los criterios técnicos que atesora».

Palma se despidió ayer de una etapa que define «como muy importante», tanto a nivel personal como profesional. «La responsabilidad y el orgullo se mantienen porque sigo trabajando por Mérida desde otra perspectiva, esta mucho más visual, vinculada al patrimonio de la ciudad».

Hace balance y dice que ha sido una etapa «difícil, por las circunstancias que nos hemos encontrado. Pero la he asumido con la mayor decencia que he podido».

Palma afirma que afrontar delegaciones como la de la Policía Local o Tráfico ha requerido un periodo de aprendizaje y de adaptación. «En ese sentido, ya le había cogido el pulso a las delegaciones. Me consta que el que me sustituya lo va a hacer mucho mejor que yo. Pero las circunstancias tan desfavorables no me han permitido muchas cosas».

Remunicipalización

«En el minuto uno en el que el Ayuntamiento pueda recuperar algunos de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos y que ahora gestionan algunas empresas lo haré. Servicios como los de limpieza viaria, limpieza de edificios municipales, transporte público, agua y basura e incluso iluminación». Así lo anunció en el pleno de ayer el alcalde tras la presentación de la moción por parte del grupo municipal Participa en defensa de la recuperación de la gestión de los servicios públicos. Una moción que se aprobó con 17 votos a favor y los ocho en contra del PP.

También se aprobó, con 17 votos a favor y ocho abstenciones del grupo popular, la moción suscrita por Mérida Participa en relación con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, cuyo contenido básicamente se centraba en la prevención y tratamiento de enfermedades femeninas como la endiometriosis y la adenomiosis.

Con 16 votos a favor y nueve en contra salió adelante la moción suscrita por IU en defensa del ferrocarril Ruta de la Plata.

También se dio cuenta del periodo medio pendiente de pago a proveedores en el primer trimestre de 2017 y que según la delegada de Hacienda fue de 124 días.