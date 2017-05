Los colegios Juan XXIII, Pablo Neruda y Calatrava no reciben ninguna solicitud para Infantil

El colegio Juan XXIII, el Pablo Neruda y el José María de Calatrava no han recibido ninguna solicitud para cursar Primero de Infantil el curso 2017/2018. Esta situación contrasta con la que tienen centros educativos como el Ciudad de Mérida, las Escolapias o los Salesianos, en los que hay más demanda que ofertas de plazas.

CÓMO QUEDA uGarcía Lorca. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 20. Zona A uGiner de los Ríos. Plazas ofertadas: 50. Solicitudes: 50. Zona A uSuárez Somonte. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 15. Zona A uTrajano. Plazas ofertadas: 50. Solicitudes: 33. Zona A uCooperativa Santa Eulalia. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 24. Zona A uAntonio Machado. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 5. Zona B uCiudad de Mérida. Plazas ofertadas: 50. Solicitudes: 81. Zona B uJuan XXIII. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 0. Zona B uCervantes. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 22. Zona B uJosefinas. Plazas ofertadas: 50. Solicitudes: 33. Zona B uSan Juan Bosco. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 15. Zona B uSan Luis. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 9. Zona B uLa Antigua. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 19. Zona C uOctavio Augusto. Plazas ofertadas: 50. Solicitudes: 46. Zona C uPablo Neruda. Plazas ofertadas: 13. Solicitudes: 0. Zona C uEscolapias. Plazas ofertadas: 50. Solicitudes: 63. Zona C uSalesianos. Plazas ofertadas: 75. Solicitudes: 85. Zona C uDion Casio. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 8. Zona D uCalatrava. Plazas ofertadas: 25. Solicitudes: 0. Zona D uMaximiliano Macías. Plazas ofertadas: 7. Solicitudes: 22. Zona D uAtenea. Plazas ofertadas: 50. Solicitudes: 46. Zona D uTotal plazas ofertadas. 720. Total de solicitudes: 596

Este año, la Consejería de Educación y Empleo ha ofertado un total de 720 plazas en los 21 centros educativos públicos y concertados de la ciudad. Y para estos se han recibido 596 solicitudes, por lo que hay 124 plazas vacantes en las que poder ubicar a los estudiantes que no pueden acceder a un centro educativo y que podrán hacerlo en otro.

Ante esta situación, desde la Consejería de Educación y Empleo se asegura que no habrá problemas para reubicar al alumnado que no cabe en los centros más demandados en esas zonas educativas. Por ejemplo, en la zona C de la ficha adjunta se distribuirán sin problemas todos los estudiantes que no caben en colegios como las Escolapias y los Salesianos.

La Consejería afirma que no tiene la intención de cerrar ninguno de los colegios de Mérida

En la zona B, una vez que se hayan reubicado a los alumnos que no caben en el colegio Ciudad de Mérida, hasta sobrarán plazas, 60 en concreto. Lo mismo para la zona D. Por lo que la escolarización en Mérida, según informa la Consejería, como en el resto de la región, también se resolverá sin problemas.

Según los datos aportados por esta consejería, hay tres centros de Mérida que no han recibido ninguna solicitud. Aunque la situación es muy triste para estos tres colegios, hay todavía que esperar a que se resuelva el proceso, ya que estos centros podrían acoger a estudiantes que no quepan en otros colegios de la ciudad.

De todos modos, desde la Consejería de Educación y Empleo recalcan la importante labor, no solo educativa, que realizan ciertos centros en sus respectivos barrios. Por eso, la consejería afirma que no tiene la intención de cerrar ninguno de estos espacios.

Aulas de 0 a 3 años

Tanto el Pablo Neruda como el Maximiliano Macías no ofertan 25 plazas de inicio. Esto es porque estos dos centros educativos, de momento, son los dos únicos de la región que incluyen aulas de 0-3 años. Ese alumnado, en concreto de 2 años, tiene su plaza reservada en el siguiente curso, Primero de Infantil.

Cabe recordar que el Plan de Infraestructuras Educativas recoge que los tres nuevos centros de Infantil y Primaria que se construirán próximamente, en Cerro Gordo, de Badajoz, el de Las Huertas, de Plasencia, y el de Almendralejo, también dispondrán ya de estas aulas, aumentando la oferta en este sentido.

Ahora, tras recibirse las solicitudes de las familias, los centros bareman todas las propuestas. Es decir, las ordenan en función de los puntos de las familias. Según la instrucción, en caso de que haya un empate entre familias, se debe hacer un sorteo público «equiprobable». Es decir, según explica la Consejería, que sea justo y, donde por ejemplo, no se use el criterio de los apellidos. Esto se hace en los centros educativos donde hay más demanda que oferta.

El proceso sigue ahora los siguientes pasos. El 31 de mayo, tras baremarse las solicitudes, saldrán las listas provisionales. Después, hay días días para reclamar y las listas definitivas se harán públicas el 27 de junio.