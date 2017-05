La Junta saca 12 nuevas plazas en hogares para menores tutelados en el área de Mérida

El Consejo de Gobierno autorizó el pasado 2 de mayo la contratación del servicio de 18 plazas en hogares tutelados, destinadas a menores pertenecientes al Sistema de Protección a la Infancia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un importe de 392.426,10 euros.

Según informan fuentes de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, de las 18 plazas de acogida cuya contratación autorizó el Consejo de Gobierno, 12 de ellas corresponden a la zona de Mérida. Es decir dos de los tres pisos tutelados pertenecen a la zona de Mérida.

El Sistema de Protección a la Infancia de Extremadura dispone de un conjunto de recursos residenciales que dan cobertura a las necesidades de acogida de un número relevante de menores. Entre estos, pueden citarse la red de pisos u hogares que posibilitan el crecimiento y la convivencia cotidiana de menores o jóvenes tutelados en ámbitos más reducidos a los proporcionados por un centro.

Los hogares tutelados acogen a menores que tengan una medida de protección

Los hogares tutelados tienen como finalidad acoger a los menores que sean objeto de una medida de protección. Por sus características familiares o personales se hace necesario que la intervención se preste desde un recurso configurado en pequeños núcleos de convivencia.

En la actualidad, estas 18 plazas están proporcionadas al Sistema de Protección en virtud de contratos administrativos cuyas prórrogas finalizan el día 30 de junio de 2017.

Hay que distinguir entre los pisos tutelados y semiautónomos. La diferencia es la edad de los menores y la finalidad y el objetivo del recurso. Mientras que los tutelados son más pisos, hogares para dar cobertura como si fuera un centro o casa de acogida, los semiautónomos tienen una finalidad más de incorporación social y laboral. Los que están aquí tienen entre los 15 y 16 años y permanecen hasta los 18, que es cuando se supone que tiene que haber una autonomía.

El área de Mérida, que incluye también Almendralejo y Montijo además de Mérida, dispone de un piso en cada una de las localidades. También se dispone de dos semiautónomos, uno en Calamonte y el otro en Mérida.

Guadalupe Llera, que es la responsable de Infancia y Familia en la Dirección General de Política Social, indica a este diario que los menores pueden proceder de centros de acogida de menores, de los CAM, o pueden directamente venir del medio y cree que, por las circunstancias personales, sociales o por grupos de hermanos, es más recomendable ir a un recurso más pequeño. «Para grupos de hermanos o menores que llevan un tiempo en un CAM se esté intentando la reintegración familiar preferiblemente porque se quiere acercar más a su centro educativo. Para eso son los más idóneos».

Existe una comisión, formada por las secciones de apoyo a recursos a la infancia, que valora la entrada en pisos. «Las plazas en CAM son más amplias. Pero en pisos tiene que salir un niño porque normalmente la previsión es que si el niño entra en un hogar ya permanezca allí hasta que se haga mayor. Así, las plazas se mueven poco, porque están casi para siempre. Esa es la principal diferencia», indica.

Depende de circunstancias

Llera explica también que hay menores que no son aptos para estar en un piso. Y da un par de razones. O bien porque se ha adaptado bien a la institución o porque se está preparando bien en esta entidad... «Pero los niños que pasan a piso se hace por circunstancias escolares para no separarlos de sus hermanos o porque quieren tener a unos educadores de referencia que quieren hacerle un seguimiento más exhaustivo. Lo que hay que dejar claro es que no es mejor un recurso que otro», insiste Llera, que concluye que la mejor situación, sin duda, es vivir en familia.

En cada uno de los pisos se cuenta con un responsable, que puede ser un trabajador social, un psicólogo o un educador social. Luego están los educadores sociales por turnos, que son los que realizan las mismas actividades que podrían realizar un padre o una madre en una familia normal: comida, higiene, estar en contacto con su centro educativo, con su centro sanitario, hablar con su propia familia... «Lo importante, lo que se convierte en el principal objetivo, es el retorno y la integración familiar. Por eso no puede perder nunca el contacto con esta», explica.