El CUM implantará un nuevo grado que complemente a Geomática y Topografía

Todos los grados de la Universidad de Extremadura (UEx) presentan una media de estudiantes en los últimos cinco años igual o superior a los 25 establecidos por decreto. Todos, a excepción de Ingeniería en Geomática y Topografía, que se estudia en el Centro Universitario de Mérida (CUM), por lo que se está diseñando uno nuevo para sustituirlo o, al menos completarlo.

Así lo explicó hace unos días el director general de Formación Profesional y Universidad de la Junta, Juan José Maldonado, en su comparecencia en la Asamblea de Extremadura. Fue a petición del PP sobre las titulaciones universitarias que se tiene previsto suprimir o renovar en aplicación del decreto aprobado en septiembre de 2016.

En el caso del Grado de Geomática y Topografía, explicó que se trabaja en la implantación del de Ingeniería de Sistemas de Información Geográfica y Teledeteccción.

El grado de Geomática y Topografía ha sufrido en los últimos años una caída en las matriculaciones

No obstante, Juan José Maldonado precisó que la Junta no tiene entre sus competencias «la supresión o no de titulaciones, ya que es una cuestión que se plantea conjuntamente con la Universidad de Extremadura».

En este sentido, señaló que la UEx lleva a cabo una revisión de las mismas atendiendo, fundamentalmente, a los datos de matriculación y salida de estudiantes extremeños a regiones del entorno. El objetivo prioritario es el de lograr un ajuste entre oferta y demanda y evitar esas salidas.

Maldonado apuntó que hay títulos que demuestran una caída constante, por debajo de lo establecido en el decreto, para lo que se aborda su supresión o reconversión. Incluso se ha pensado en realizar campañas de captación de estudiantes.

En este sentido, el director del CUM, Juan Carlos Peguero, confirma que es una realidad que los estudios de Geomática y Topografía en toda España han sufrido una caída importante en la matriculación de alumnos. Esto lo achaca a una cuestión fundamental. «Desde 2010, cuando comenzó la crisis, esta afectó directamente a las titulaciones relacionadas con la construcción y la obra pública. Es evidente que la Universidad tenga que reaccionar ante este tipo de situaciones».

De todas formas, insiste en que Geomática y Topografía son estudios que no son sustituibles, independientemente de cuál sea la coyuntura económica. «La necesidad de este tipo de expertos es evidente y seguirá siéndolo durante mucho tiempo», explica.

Asegura también que es necesario actualizarse, ya que los sistemas de representación del territorio han cambiado radicalmente con las nuevas tecnologías. Esta es una de las causas por las que se plantean en el CUM ofertar un nuevo título, que va a estar dedicado a los sistemas de información geográfica. «En la actualidad son muy demandados, no solo por la obra pública, sino también por la necesidad de las comunicaciones. Cualquier ordenación del territorio que requiera un control de infraestructuras, en un Ayuntamiento, en una ciudad, en una smart city... necesariamente tiene que estar basada en un sistema de información geográfica para saber dónde están ubicadas las distintas cosas que hay que controlar. También los sistemas meteorológicos actuales no tienen ninguna validez si no están georeferenciados».

Por todo esto, Peguero dice que tienen pensado ofertar este título, único y el primero en España. «Pensamos que va a tener una gran demanda. Y además complementa, de manera concluyente, los estudios de Geomática y Topografía», explica Peguero.

De esta materia, sigue diciendo que cree que cumple una función en la sociedad, aunque insiste en que en Mérida la matriculación de alumnos en ella «está por los suelos. Pero eso no deja de ser un problema coyuntural. Por eso hemos decidido que el próximo curso se volverá a ofertar la matrícula de primer curso. La sustitución que se ha previsto, que no es tal, es más bien un complemento y vamos a ofertar las dos materias», aclara el director del CUM.

Aún así, dice que si se mantiene esta situación y ve que la demanda sigue cayendo y no tiene atractivo para los alumnos quizás opten por no ofertar este título en el primer curso. «Esto no quiere decir que desaparezca. Seguirá ofertándose durante los años que haga falta hasta que las personas que se han matriculado acaben, sin detrimento de que si de nuevo se produce una demanda social de este tipo de profesionales, la titulación continuará en marcha».

En la fase final

En conclusión declara que desde el CUM no se plantean eliminar un título para poner el otro. Así, el curso aún no se van a poder simultanear los dos títulos. Primero hay que aprobarlo en el consejo de gobierno de la UEx y posteriormente verificado por la Aneca (Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad) que es la que permite o no impartir un título.

«Estamos en la fase final de la presentación de documentación para que sea verificada y que podamos impartir este título. Por lo que en el curso 2017/18 va a ser imposible poder ofertarlo, ya que será cuando pasemos los trámites de verificación. Será en el curso 2018/2019 cuando se tiene previsto impartir esa docencia con toda la calidad que requiere», explica Peguero, quien añade que la oferta será on line. Esto hará posible al acceso cómodo a la titulación y se espera que su proyección sea internacional.