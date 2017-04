La oposición tiene una semana para revisar el borrador de los presupuestos

900.000 euros. Esa es la diferencia entre lo que estima el Ayuntamiento de Mérida que serán los ingresos (45.789.300 euros) y los gastos (44.889.300 euros) en el borrador de los presupuestos municipales para 2017. Los números fueron presentados ayer por la portavoz municipal, Carmen Yáñez, a los grupos de la oposición durante la Comisión de Hacienda. Ahora se da de plazo una semana y un día para que el resto de la corporación los estudie, revise, pregunte dudas y haga las aportaciones necesarias para poder tramitarlos.

Carmen Yáñez explicó a este diario que es «inusual que sin tramitar el proyecto de presupuesto se aporte al resto de los grupos la propuesta económica del gobierno para 2017». También indicó que un importante porcentaje del presupuesto está comprometido por el capítulo de Personal, por los contratos... «Pero en la medida de lo posible tenemos la voluntad de aceptar, como se hizo en 2016, las aportaciones del resto de grupos políticos», apunta.

Explica que el procedimiento que se sigue tras la presentación del borrador es dejar un periodo de estudio al resto de grupos. Si se llega a un acuerdo, se cierra un documento que irá a Comisión de Hacienda, después a Junta de Gobierno y, antes de su aprobación en pleno, debe ir al Ministerio de Hacienda para obtener un informe preceptivo y vinculante.

Primer acercamiento

Del primer acercamiento de los grupos políticos a este documento cada uno saca su propia conclusión. El portavoz del PP local, Pedro Acedo, señala que la presentación del borrador a su grupo le ha parecido «una tomadura de pelo. Es verdad que hay números que tenemos que analizar pero los que vemos no compromete a nada». Acedo dice que siempre ha sido clave para el gobierno y la oposición tener la liquidación «para saber las cuentas del año pasado. Para saber qué grado de ejecución se ha llevado a cabo con el último presupuesto. La hemos pedido varias veces y no nos la dan».

Finaliza diciendo Acedo que el PP estaría dispuesto a aprobarle los presupuestos al gobierno de Osuna. «Solo si se reduce el gasto voluntario de personal, incluido el equipo de gobierno, y que cumplan lo que nos pidieron a nosotros que hiciéramos cuando gobernábamos. Con eso ya avanzaríamos mucho para aprobar los presupuestos. Si rectifican a tiempo, estamos dispuestos a lo que sea necesario. Pero si vemos que ya está todo hecho insistiremos en que es una tomadura de pelo y diremos no a los presupuestos, si es que algún día se presentan», insiste Acedo.

El concejal no adscrito, Juan Luis Lara, dice que el borrador del presupuesto se le entregó, tanto a él como a los demás grupos de la oposición, «20 minutos antes de que comenzara la Comisión». También se queja del poco tiempo que le ha dado el equipo de gobierno para poder revisarlo y hacer sus aportaciones. «Esto de los presupuestos participativos no se los cree nadie. A la altura del año fiscal que estamos, muchas de las partidas ya están ejecutadas. Yo tendré que saber qué dinero queda libre para poder aplicarlo».

La otra concejal no adscrita, María Antonia Sanmartín, indica que «si los grupos no tenemos la disponibilidad de saber qué cantidad, aparte de las fijadas cada año, pueda haber sobrante no nos sirve para nada. Han quedado en que lo miremos. Así que lo tendremos que comparar, por nuestra cuenta, con los números del año pasado en un tiempo que, a mí personalmente, me parece muy poco».

Por su parte, Álvaro Vázquez, de IU, coincidió básicamente en los mismos puntos que el resto de la oposición y afirmó que, a las alturas del año en la que estamos, y con todo lo que se tarda en tramitar un documento de este calado «nos pondríamos perfectamente en septiembre con el presupuesto sin aprobar».

Sobre si cree que el gobierno de Osuna pretende prorrogar las cuentas de 2017, Vázquez asegura que no lo ve así.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con Ramón Carbonell, de Mérida-Participa Podemos para conocer su opinión sobre este borrador, pero le ha resultado imposible.