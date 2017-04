La oposición recibe el jueves el borrador de los presupuestos en la Comisión de Hacienda

El próximo jueves se entregará, durante la celebración de la comisión de Hacienda, el borrador de los presupuestos a los grupos municipales. Así lo confirmó ayer el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que señala que es un documento contable de ingresos y gastos que no difiere mucho del presupuesto de 2017, «sino que es aún peor». Dijo Osuna que este documento se verá, se debatirá y será entonces cuando los partidos de la oposición podrán hacer sus aportaciones o sugerencias y podrán realizar las modificaciones que crean dentro de las posibilidades de gasto. «No hay más. No se puede gastar sobre lo que no hay». Una vez que pase por comisión de Hacienda, hay que esperar a que el Ministerio dé el visto bueno al borrador y a la liquidación. Después de debatirá en pleno.