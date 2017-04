«Mérida siempre ha sido una ciudad importante pero sin darse importancia»

La enóloga Isabel Mijares (Mérida, 1942) será la primera mujer que sea nombrada hija predilecta de la ciudad de Mérida en este siglo. Antes lo fueron Juan de Dios Román Seco, en 2001; Manuel Flores Sánchez, 2001; Rafael Rufino Félix Morillón, 2003; Félix Grande Lara, 2010 y José María Álvarez Martínez, 2010. La corporación municipal celebró ayer un pleno extraordinario en el centro cultural Alcazaba para otorgarle este título honorífico que el municipio le concede en señal de gratitud y reconocimiento a sus valores profesionales y humanos.

¿Cómo se siente con este nombramiento?

Estoy super emocionada porque hay premios y premios en la vida. Todos los premios para mí tienen muchísima importancia, pero este es diferente, porque viene de Mérida, que es mi ciudad, y siempre me he sentido muy emeritense. Y sobre todo ser nombrada hija predilecta, que no es tan frecuente. Se lo agradezco muchísimo a quienes lo hayan hecho posible. No te voy a decir que no me lo merezco, que sería lo lógico, pero quizás lo que lo justifique es mi gran amor a Mérida. Y eso sí, en amor me lo merezco.

«Mérida sigue teniendo ese aire de pueblo tranquilo y grande a la vez que de capital de la autonomía»

Supongo que llevar el nombre de Mérida en la boca por donde quiera que va ha tenido mucho que ver en este premio, ¿no?

La gente que se está adhiriendo al homenaje dice que desde siempre ha conocido Mérida porque siempre les he hablado de Mérida. Hay un refrán que dice que 'de la abundancia del corazón habla la boca'. Y yo me he sentido siempre muy emeritense con un padre castellano leonés, que me hizo querer a Castilla y León de una forma increíble. De hecho, yo he pasado desde pequeña los veranos en un pueblo de allí y ya me considero una más. Con esto te quiero decir que los amores y los cariños se pueden compartir fácilmente.

Nos valoramos poco

¿Y qué es lo que más le gusta de Mérida?

A mí, desde pequeña, Mérida siempre me ha parecido la ciudad más impresionante e importante del mundo. Mucho que ver en esta idea tuvo mi abuelo, que era de Calamonte. Siempre me ha parecido una de las ciudades más hermosas del mundo. Lo que pasa es que creo que los extremeños valoramos poco nuestras cosas. No cabe duda de que en Extremadura hay ciudades preciosas y llenas de patrimonio, pero Mérida lo es a lo grande.

Viviendo en la lejanía, ¿qué es lo que destacaría de la Mérida actual?

Siempre ha sido una ciudad importante pero sin darse importancia. Hay ciudades que tienen un engolamiento, una prepotencia... y Mérida esto no lo ha tenido nunca. Sigue teniendo ese aire de pueblo tranquilo. Y no digo lo de pueblo tranquilo con aire despectivo o peyorativo. Sigue dando la impresión de pueblo grande, que es lo que fue siempre, y a la vez la capital de la autonomía. Habiendo crecido como lo ha hecho una sigue sintiéndose como en una ciudad de provincias tranquila y sin problemas. Y con la importancia que tiene cada uno de los monumentos de Mérida se podría haber hecho un museo en cada uno de ellos. Y tenemos la suerte de tener todo junto, con lo que en la ciudad no puedes ir a visitar solo una cosa. Es toda la ciudad. Es algo increíble tener todo en un radio tan pequeño. Me da la sensación de que los propios emeritenses no nos lo creemos. Y quizás eso no sea malo y sea lo que de verdad nos está haciendo mantenernos con los pies en el suelo.

¿Qué hará en Mérida aprovechando su visita?

Asistiré a la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), ya que me han pedido que represente a la prensa del vino, por lo que lo haré encantada. Yo he sido presidenta de la prensa del vino hasta hace un par de meses. Me encanta que hayan delegado en mí para poder representarla.

¿Con qué vino relacionaría Mérida, por su personalidad y por sus gentes?

Pues la relacionaría con tres o cuatro caldos extremeños, con el Torre Julia, con el Equus de Santa Marina, con el Rasgo de Carabal y con Palacio Quemado.