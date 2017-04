Alemán e italiano dejan plazas libres en la Escuela de Idiomas

Los alumnos interesados en matricularse durante el curso 2017-2018 en inglés y portugués en la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida tendrán que solicitar su admisión en esta sede desde hoy, 20 de abril, al 4 de mayo, ambos inclusive. Para estos dos idiomas, tendrán que hacer este trámite todos los alumnos de nuevo ingreso, los que deseen cambiar su régimen de enseñanza, es decir, alumnos procedentes de la enseñanza libre o de la enseñanza a distancia, y aquellos alumnos que por cualquier motivo hayan interrumpido sus estudios y deseen reincorporarse de nuevo a la enseñanza oficial presencial.

Así lo indica el director de la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida, Peter Otto.

Por otra parte, las personas que quieren iniciar el aprendizaje de uno de los idiomas alemán, francés e italiano en el curso 2017-2018, pueden matricularse en julio, sin tener que hacer la preinscripción. Es importante saber que quien estima que ya tiene ciertos conocimientos en uno de estos tres idiomas, podrá solicitar la admisión dentro del plazo mencionado e indicar que quiere participar en la prueba de clasificación.

Habitualmente en cada idioma hay por lo menos un grupo de primero de nivel básico por la mañana

Los que quieran obtener más información sobre la matriculación en algunos de los idiomas pueden consultar la página web de la E.O.I. (http://eoimerida.juntaextremadura.net), dirigirse a la Secretaría (Plaza del Conservatorio, nº 2) o llamar a los teléfonos 924 00 30 18/19, por las mañanas de 9 a 14 horas y al 924 00 30 17 por las tardes de 16 a 21 horas.

Otto también indica a este diario que la oferta de plazas no se puede anticipar por ahora. «Depende de varios factores como exámenes de junio, matrícula de alumnos oficiales que promocionan o no... De todas formas puedo decir que, según la experiencia de los últimos años en alemán, francés e italiano la demanda no alcanza la oferta, por lo cual nos atrevemos a prescindir de la preinscripción en estos idiomas».

También indica que el horario de clases se establece más adelante. «Empezamos en junio, pero en septiembre puede sufrir modificaciones por los mismos motivos anteriormente mencionados. De todas formas, es costumbre que en cada idioma haya por lo menos un grupo de primero del nivel básico por la mañana y a ser posible también un segundo curso».

En noviembre del pasado año, la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida contaba con un 3% menos de estudiantes que en 2015 en esas mismas fechas.