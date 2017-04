Osuna dice que la oposición podrá ver los presupuestos este mes

«Los presupuestos municipales ya están prácticamente cuadrados». Esto es lo que afirma el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. El Ayuntamiento estaba pendiente de la autorización del Ministerio de Hacienda, que los dio por buenos una vez que el equipo de gobierno fue capaz de acordar un plan para incorporar el remanente negativo de tesorería. Este se contabilizó en unos ocho millones de euros. Se ha solicitado al Ministerio reducirlo de forma paulatina.

El siguiente paso es esperar a que se conozca la liquidación de los presupuestos de 2016, «un trámite necesario ante de presentar las cuentas municipales», según explica el primer edil.

Rodríguez Osuna calcula que, a finales de este mes de abril o incluso antes, los grupos políticos de la oposición «ya tendrán en su poder las cuentas municipales para que puedan verlas y analizarlas detenidamente».

Sentir ciudadano

Rodríguez Osuna afirma además que los presupuestos municipales para 2017 serán unas cuentas que « «recogen el sentir ciudadano». «Nos hemos reunido de forma periódica y constante con los colectivos de la ciudad. Serán, a vista de todos, unos presupuestos participativos porque se han elaborado en base a las reuniones que hemos tenido con las asociaciones de Mérida», indica el alcalde.

Confirma también que, una vez que los demás partidos políticos que conforman la corporación municipal conozcan los presupuestos se tiene programado organizar asambleas participativas para explicarlos de forma detallada a todos los vecinos y así empezar la tramitación de las cuentas lo antes posible.

Para finalizar, el alcalde manda un mensaje con el que quiere tranquilizar a los vecinos de Mérida.

Dice que en el caso en el que no se consiga la aprobación definitiva de los presupuestos de 2017 por no contar con los apoyos necesarios de los demás grupos políticos de la oposición no será ninguna rémora para el funcionamiento de la ciudad en estos momentos, ya que las cuentas municipales de 2016 están prorrogadas», asegura Osuna.