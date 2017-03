Los Martes de Carnaval de 2018 y 2019 serán de nuevo fiesta local

Ayy "cazagaviotas" que gracioso eres, mira me encantan los carnavales, e incluso he sido comparsista, pero hijo abrir los ojos que la politica y el sillon os ciega, ¿que el carnaval va a mas???? IS a más es poner un monton de casetas para guardar botellón, incluso a grupos que ni actuan , ni cantan por la calle , ni hacen nada de nada, eso es ir a más. A lo mejor a la gente os gusta pero a mí la imagen de la plaza con mesas de campo, sillas y en plan domingo de resurreción en la casa de campo no me mola nada, pero para todo hay gustos, me encantaria saber cuanto han costado esas casetas-botellón, había una incluso especial, traída especialmente de don benito, no me cuadran los grupos de casetas con las actuaciones .... Y para los que siguen apoyando su teoría de que el 3 de septiembre es para irse a la playa, no os cuento como viene el martes de carnaval para irse a la nieve. Ya sólo falta que quiten tb el día de la martir y lo ponga de lunes de carnaval, total la fiesta patronal.....y otra cosa...eso de que si es festivo el martes de carnaval trae más turismo....JAJAJAJAJAJAJAJAJA, tendrás que tenerlo los turistas libre para venir, no los de Mérida. Lo que tienen que hacer es cambiar tb lso carnavales de fecha en Mérida, como van hacer co nla feria, y que sean siempre con el 28 de febrero, día de andalucia, para que vnegan nustros vecinos, pero te recuerdo, por is no os habeis dado cuenta, que son ellos los que tienen que tener el día libre. UN SALUDO