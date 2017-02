Afadiscop abre hoy la primera semifinal de agrupaciones del Carnaval Romano

La asociación Afadiscop (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad del Centro Ocupacional Proserpina), que no entra en el concurso para puntuar, abre hoy a las 21 horas el concurso de chirigotas y comparsas del Carnaval Romano de Mérida. Quien aún no tenga las entradas, puede adquirirlas desde las 20 horas en las taquillas del Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad, que abrirá sus puertas al público media hora antes del inicio del concurso.

Para abrir la primera de las semifinales, que se prolongarán hasta el domingo, hay seis grupos que se subirán al escenario del Palacio de Congresos, tres comparsas y tres chirigotas, de los cuales tres, la mitad, son de fuera de la ciudad.

Abre el concurso la comparsa de Mérida Pandora, le sigue la chirigota La Mascarada, que viene de la vecina localidad de Almendralejo, después le toca el turno a la comparsa Las Legendarias, también de fuera, concretamente de Calamonte. La chirigota Las que buscan forastero, que son de Mérida, también actuarán, seguidas de la comparsa Los Segundos, de Villafranca de los Barros, para finalizar la noche con uno de los grupos más esperados por haber estado ausentes del concurso durante un tiempo, como son la chirigota de Mérida Tagorichi.

SEMIFINALES uPrimera semifinal. Miécoles 15 de febrero. 3 comparsas y 3 chirigotas. 21 horas. Pandora (comparsa), La Mascarada (chirigota), Las Legendarias (comparsa), Las que buscan forastero (chirigota), Los Segundos (comparsa) y Tagorichi (chirigota) uSegunda semifinal. Jueves 16 de febrero. 3 comparsas y 3 chirigotas. 21 horas. Las Iguales (comparsa), Las Querubinas (chirigota), Los Peleones (comparsa), Ya no salgo más (chirigota), Los que faltaban (comparsa) y Las Mimas (chirigota) uTercera semifinal. Viernes 17 de febrero. 3 comparsas y 3 chirigotas. 21 horas. Mi Rinconcito (comparsa), Lady Trajín (chirigota), A la Aventura (comparsa), Los Pilinguis (chirigota), El Coleccionista de Alegrías (comparsa) y Las Chiriteras (chirigota) uCuarta semifinal. Sábado 18 de febrero. 4 comparsas y 3 chirigotas. 19 horas. El Guardián de la Calle (comparsa), La Marara (chirigota), Los Sureños (comparsa), Las Camándulas (chirigota), Viajeros (comparsa), Los Cazurros Romanos (chirigota), La J'Otra (comparsa) uQuinta semifinal. Domingo 19 de febrero. 3 comparsas y 3 chirigotas. 18 horas. La Calesita (comparsa), Los Apáticos (chirigota), El Estuche (comparsa), Lokacostao (chirigota), El Señor Hipócrita (comparsa) y Las Chunguitas (chirigota)

Pandora es el segundo año que participa en el concurso de Mérida y aseguran que les va a costar un poco romper el hielo al abrir las actuaciones y sobre todo un miércoles. De todas formas, dicen que les gusta mucho el ambiente de este concurso y que “hay muy buen rollo”.

En La Mascarada dicen estar “tranquilos” y apurando los últimos detalles del tipo. Es el segundo año que participan en Mérida y que vuelven porque les gustó mucho el ambiente. Mañana se subirán al escenario del Teatro López de Ayala en Badajoz.

Para Las Legendarias “es una verdadera faena” actuar un miércoles porque la mayoría de sus integrantes son mujeres trabajadoras, por lo que tendrán que correr hoy lo que no está en los escritos. Llevan tres años sin participar en el concurso del Carnaval Romano y vuelven con ganas y fuerza, aunque saben que se enfrentan a grupos de mucha calidad a los que es complicado ganar. Pero su objetivo es pasárselo bien lo que dura la actuación “que se va en nada”.

Las que buscan forastero son veteranas en este concurso y llevan ya 12 años asistiendo. Saben que cada año hay más competencia en el certamen y como el pasado año quedaron las quintas en esta edición quieren a ver si pueden al menos pasar a la final.

Este es el tercer año que Los Segundos vienen a Mérida convencidos de que participan en “el mejor certamen de la región y uno de los mejores del país, no solo por el nivel de las agrupaciones, sino por el recibimiento que nos hace la ciudad y los propios grupos con los que competimos”. Indican que están acostumbrados a cantar en sábado o en fin de semana y que hacerlo en miércoles, el primer día de la final, va a ser un poco complicado.

Para cerrar el concurso vuelven al escenario, tras dos años de ausencia, Tagorichi. Vuelven, según dicen “con ganas pero también con incertidumbre' y aseguran que el objetivo no es ganar, que no estaría mal, sino gustar al público. Las expectativas del público son altas con este grupo porque en 2104, último año que participaron en el concurso, fueron los ganadores de las chirigotas. Ahora regresan de nuevo a los escenarios con el 90% de los miembros de la agrupación que se fueron. De todas formas, dicen que han tenido mala suerte en el sorteo, porque cerrar la primera semifinal un miércoles no es el mejor puesto.