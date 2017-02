Industriales del Polígono Carrión alertan de robos en sus empresas

Sin ánimo de alertar a la población y sin querer asustar a los industriales y empresarios de la ciudad, algunos propietarios de negocios o naves situadas en el polígono Carrión, junto a la Consejería de Agricultura, han denunciado a este diario que, durante el pasado mes de enero se produjo una oleada de robos, o intentos de robo, por parte de varios individuos en sus negocios.

Fueron robos escalonados, llevados a cabo en semanas distintas de enero. En la mayor parte de ellos, aún no habiéndose llevado nada, los autores sí que provocaron cuantiosos destrozos materiales en los lugares donde sí consiguieron entrar.

Uno de los afectados, de la empresa Agropexsa, Francisco Acedo, en la que por suerte no consiguieron entrar, asegura que la intención de los 'cacos' «era siempre llevarse la recaudación de las cajas, nada de material. Por eso buscaban en las cajas registradoras, en los cajones, en los armarios...».

Los golpes se produjeron distintas semanas del mes de enero y siempre a altas horas de la madrugada

Las cámaras grabaron

Dice que en su caso los ladrones no consiguieron abrir la puerta del negocio y como en la zona hay instaladas varias cámaras de seguridad lo tienen todo grabado. Imágenes que ya han llevado a la Policía para ayudar a esclarecer estos delitos y, por supuesto, denunciarlos.

«Creemos que son dos jóvenes que van en chándal y que llegaron en un Mercedes todoterreno, aunque no se les ve la cara porque iban con pasamontañas. Con una ganzúa intentaron abrir, haciendo palanca, la puerta metálica, pero no lo consiguieron. Además, como en la fachada de la nave tenemos un par de pivotes no consiguieron tampoco entrar en el edificio por el método del alunizaje», explica este empresario, que añade que estas actuaciones delictivas siempre se realizaban a altas horas de la madrugada. Lo que sí se ignora por el momento es si todos los robos o intentos de ello en las distintas naves fueron realizados por las mismas personas o se trata de autores diferentes.

Otras empresas de este polígono industrial no tuvieron tanta suerte como Agropexsa y los ladrones sí que consiguieron entrar. Además de robar también provocaron importantes daños materiales.