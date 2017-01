Aún no han cobrado lo que les deben

Los trabajadores de las piscinas municipales de este verano se quejan de que aún no les han abonado el dinero que les deben para completar la equiparación de sus sueldos y condiciones con el del convenio municipal. Esperaban cobrar este dinero a lo largo de este mes, pero aseguran que no ha sido así. Desde el Consistorio indican que ya se ha pasado a Tesorería y que si no se ha abonado este mes se hará el siguiente.