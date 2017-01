Ningún empresario demanda alguna de las 122 parcelas de la ampliación de El Prado

Las 122 parcelas disponibles en la ampliación del Polígono Industrial El Prado de Mérida que puso a disposición, a mediados del pasado año, la Entidad Estatal de Suelo, Sepes, parecen no interesar a nadie. Desde la propia entidad se confirma a este diario que, hasta el momento, no hay ninguna solicitud para ninguna de estas parcelas. «Respecto a la adquisición de parcelas en la actuación 'El Prado actuación', una vez concluido el proceso de licitación, hasta el momento no se ha producido solicitud alguna de esta actuación».

El pasado mes de noviembre Sepes dio por finalizado el concurso abierto en la ampliación del polígono industrial El Prado para poner a la venta, mediante procedimiento abierto y por concurso, un total de 122 parcelas, cuya superficie total se estima en 229.591 metros cuadrados.

El pliego de condiciones para la enajenación de las parcelas disponibles en la actuación «El Prado ampliación», en dicho polígono industrial, se publicó en la página web de Sepes en el mes de junio del pasado año 2016.

Las parcelas incluyen abastecimiento de agua, red de riegos e hidrantes, alumbrado público, red eléctrica y aceras

Se fijó el plazo de presentación de ofertas hasta las 13 horas del día 15 de julio, exactamente un mes después. «Como ninguna de las parcelas contenidas en el pliego fueron adjudicadas en dicha licitación se declararon posteriormente desiertas», indicaban en esos momentos desde Sepes.

Por ello, y desde ese momento, están a disposición de cualquier empresario que tenga interés en ellas para poder solicitar su adquisición, esta vez no por concurso, sino en adjudicación directa.

Los tipos de parcela, según indica Sepes, son de varios tipos. Están las que se llaman industriales adosadas, de las que hay 61 y que ocupan una superficie total de 60.783 metros cuadrados. También están las llamadas industriales aisladas. De estas hay disponibles 53 parcelas, que suman 137. 636 metros cuadrados. Por último, también están disponibles las que se denominan industriales-terciario, con 8 parcelas de 31.172 metros cuadrados.

Dotaciones que incluyen

Las dotaciones que incluyen dichas parcelas son, entre otras, abastecimiento de agua, red de riegos e hidrantes, saneamiento separativo, alumbrado público, red eléctrica, infraestructura telefónica, aceras, zonas de aparcamiento y zonas verdes y de jardinería.

Hay que destacar, y así lo hace saber Sepes, que los terrenos que se ofrecen tienen una situación estratégica y privilegiada para el asentamiento de cualquier empresa, pues tienen conexión directa con la autovía A-5 y están a tan sólo 1 kilómetro de la Autovía A-66. Indican también desde la entidad la distancia de estas parcelas con ciudades como Badajoz, que se encuentra a 57 kilómetros, los 69 que hay hasta Cáceres, 187 para llegar a Sevilla, otros 300 a Cádiz o los 281 que hay para llegar a Lisboa.

Desde Sepes también se confirma que con anterioridad a la licitación ya mencionada, y dentro del pasado año, se adjudicó una parcela industrial-terciaria a una empresa del sector de carburantes que tiene una superficie total de 4.081 metros cuadrados. También indica que, en el año 2013, se vendió otra parcela, esta de un total de 4.523 metros cuadrados.

Ahora se está a la espera de que alguna industria o empresario se interese por estas parcelas ofertadas.