El Consorcio aspira a convertir la iglesia de Santa Clara en un centro cultural

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida tiene nueva sede desde octubre, aunque hasta prácticamente finales de enero o principios de febrero su personal no se ha asentado de forma definitiva y no se ha dado por finalizada una mudanza laboriosa y ordenada que ha durado varios meses.

El nuevo hogar de esta reconocida institución emeritense está en la calle Santa Julia, en pleno centro de Mérida y a pocos metros de la Plaza de España, y ocupa el antiguo convento de Santa Clara.

Aunque el traslado se ha hecho hace pocos meses, era un deseo anhelado por parte de la institución y sus casi cien trabajadores desde hace ya varios años.

Del edificio nuevo destaca la biblioteca, en la planta superior, que es un tesoro de valor incalculable

El actual director del Consorcio, Javier Jiménez, indica que con este traslado se pretende cumplir varios objetivos. Por un lado, ampliar y mejorar el espacio disponible para los empleados. Desde hace 20 años, estos desempeñaban su labor en un edificio de la calle Reyes Huertas, unas instalaciones recónditas y escondidas que no hacía honor ni estaban a la altura de los trabajos que se desempeñaban en su interior. Un edificio que, con la amplitud de labores que desempeña el Consorcio y el aumento de personal para desarrollarlas, se había quedado irremediablemente pequeño para poder ofrecer comodidad y en el que también ya era difícil disponer de los medios necesarios por falta de espacio.

Otro de los motivos por lo que urgía el cambio de sede, sin duda uno de los principales para el director, es de carácter simbólico, pero no por ello, menos importante. Renovar la imagen del Consorcio y reivindicar su importancia social e institucional en Mérida y en la región es fundamental para lograr sus objetivos dentro y fuera de la región.

Además, utilizando el convento de Santa Clara se cumple con una de las directrices de la Presidencia de la Junta de Extremadura, como es volver a utilizar los edificios históricos propiedad de la comunidad autónoma que habían quedado en desuso en el centro de Mérida. Hay que recordar que actualmente el Consorcio comparte edificio con las oficinas del Festival Internacional de Teatro Clásico, con el que tiene, por razones obvias, una estrecha relación. Del Consorcio, en el nuevo edificio, destaca su biblioteca, un tesoro de valor incalculable. Situada en la planta superior de una majestuosa construcción, contiene miles de volúmenes sobre la historia y el patrimonio cultural y arqueológico de la ciudad.

Destaca también del edificio su claustro, que se eleva a una planta superior con columnas y arcos y que se engrandece aún más si cabe, al recibir la luz natural que entra por una gran claraboya construida en el techo.

La totalidad de los trabajadores de la entidad confiesa que ha ganado con el cambio y que comparado el lugar actual con el que estaban antes «no hay color». «Aquello se había quedado muy pequeño y no era digno de acoger un lugar como el Consorcio», aseguran.

Planes de futuro

El Consorcio, como ente vivo y dinámico, no trabaja solo para estudiar y preservar el pasado de la ciudad, sino que tiene sus planes de futuro. Entre ellos, uno de los más ambiciosos, y aparte de las excavaciones y trabajos arqueológicos tanto rutinarios como extraordinarios, está el de convertir el convento de Santa Clara en la sede institucional del Consorcio de forma estable y permanente. Esa es la primera parte del plan. La siguiente, más a largo plazo es que cuando en un futuro se construya el tan esperado Museo Visigodo, al lado del Estadio Romano, ese espacio de la iglesia de Santa Clara pudiera incorporarse a los equipamientos culturales de la ciudad. Jiménez indica que, a través de la entidad, y tras un proyecto de conservación y adecuación, sueñan con el hecho de convertir dicha iglesia en un nuevo centro cultural de Mérida, ciudad que no está, precisamente, sobrada de dotaciones de este tipo. «Podría acoger actos culturales y exposiciones de gran tamaño, sobre todo de escultura, que ahora no tienen sitio donde mostrarse», indica el director.

Para ampliar y dignificar su sede institucional con unas instalaciones que están a la altura de su papel, el Consorcio agradece la ayuda prestada de la Presidencia de la Junta, a la Secretaría General de Cultura y a la de Hacienda y Administración Pública.