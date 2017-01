El 27% de las pruebas de alcohol y drogas realizadas en 2016 dieron positivo

Los agentes de la Policía Local de Mérida realizaron durante el pasado año 2016 un total de 745 pruebas de alcoholemia y drogas durante los controles rutinarios en las calles de la ciudad, de las cuales resultaron positivas 199. Esta cifra supone casi el 27 por ciento del total. Concretamente, el 26,71 por ciento, un número elevado para una ciudad como Mérida si se tiene en cuenta que los positivos son más de una cuarta parte del total de las pruebas que se han realizado. La mayoría de ellas, concretamente 185, fueron de conductores que dieron positivo en alcohol mientras iban al volante. Las 14 restantes, son las pruebas de droga que resultaron positivas.

De alcoholemia, las pruebas que realizan los agentes fueron un total de 682 y de droga, 63. Y de las primeras, según aportan al diario HOY fuentes municipales, de las 185 positivas en alcohol han sido enviadas al juzgado por calificarse como delito 38. Por otra parte, el total de pruebas realizadas de controles de droga fueron 63, de las cuales resultaron positivas 14.

El delegado de Policía Local y Seguridad Ciudadana, Félix Palma, valora estas cifras como «muy preocupantes» y asegura que la mayoría de los positivos se registraron durante los primeros meses en los que se hicieron los controles. «A medida que ha ido pasando el tiempo la gente se ha ido concienciando un poco sobre el tema y en los últimos meses los positivos han descendido un poco». Aunque no lo suficiente.

El Ayuntamiento tiene intención de adquirir un etilómetro, cuyo coste ronda los 12.000 euros

De todas formas, el concejal hace una llamada de atención sobre los vecinos de Mérida y les insta a que cuando cojan el coche no tomen alcohol ni drogas, no solo por no hacer daño a los demás, sino por el bien de ellos mismos.

También en accidentes

Asegura que estos datos se desprenden no solo de los controles de drogas y alcohol que se hacen de forma preventiva y rutinaria en la ciudad. Sino que también se suman los positivos que dan los conductores que han tenido un accidente de tráfico. «Lo primero que se les hace son las pruebas de alcoholemia o drogas. En muchos de los casos ha resultado que estos conducían bebidos o después de haber probado alguna sustancias estupefacientes», indica el concejal Palma.

La Policía Local dispone de un etilómetro cedido por la Dirección General de Tráfico y los agentes lo seguirán utilizando a lo largo de este año, a la espera de poder adquirir el Ayuntamiento uno en propiedad. Este es uno de los planes del delegado de Tráfico, que asegura que están deseando tener uno propio. El precio de uno de estos dispositivos es bastante elevado, ya que ronda los 12.000 euros.

Por otra parte, el pasado mes de febrero la Policía Local adquirió 25 equipos para realizar controles de drogas. Los aparatos que manejan son capaces de detectar hasta cinco sustancias estupefacientes en el organismo. Bastará con una muestra de saliva para saber en pocos minutos si hay rastro en el conductor de consumo de cannabis, cocaína, opiáceos, anfetaminas o metanfetaminas.

Los agentes tienen también autorización para atender a todo aquel que quiera someterse de forma voluntaria a las pruebas, tanto de drogas como de alcoholemia y comprobar si está en condiciones de coger su vehículo.