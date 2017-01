Acedo asegura que el gasto en Personal ha subido dos millones de euros con el PSOE

Y habló la Lola. Este tipo de politiquillos está caducado, pero el Partido Picapiedra sigue manteniendo a estos dinosaurios cabreados. Ya le dijo el pueblo de Mérida que se fuese y no hay quien le quite de su sillón ni con agua caliente. Que estos no lo estén haciendo bien no significa que tú lo hayas hecho mejor y menos como has dejado el Ayuntamiento: liquidado y endeudado. Y sí, los emeritenses también sabemos cómo entraba la gente en el Ayuntamiento cuando gobernabas, sobre todo como mantenía a los amiguetes Balastegui y Balsera cuando los tuvo que cesar de consejeros. Vete ya o quédate en Madrid con Mariano.