La gripe obliga a poner tres camas en varias habitaciones del hospital

Álvaro López es familiar de un paciente ingresado en la segunda planta del Hospital de Mérida, la cual, denuncia este vecino, entre otras quejas que han llegado a este diario «está actualmente saturada». Asegura que están entrando tres camas en cada habitación, que no contratan personal de apoyo, que el equipo de enfermería está desbordado con tanto paciente, por lo que no pueden realizar correctamente su trabajo desatendiendo a otros, y que no pueden levantar a los pacientes que lo necesitan, «por lo que se está poniendo en peligro su salud». Añade que, «en caso de fallos cardiacos no cabe en la habitación el equipo de reanimación ante la masificación de camas en cada una. Además, los familiares no podemos descansar correctamente por falta de espacio. Y, para colmo, ante reclamaciones en atención al cliente y en supervisión no ofrecen solución. Solo lo achacan a momentos puntuales, cuando en realidad llevamos así más de un mes. Por último, la planta numero 5 del hospital se encuentra cerrada por ahorro de costes. O eso es lo que nos han dicho». Álvaro insiste en que, en definitiva, «no se garantiza la salud de los pacientes y enfermos, ni tampoco de los propios trabajadores que se encuentran con una carga desmesurada de trabajo», critica.

En este sentido, desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura se aclara, en primer lugar, que la planta quinta derecha del centro sanitario emeritense no es una planta de hospitalización, ya que es utilizada como consultas, despachos, dormitorios del personal de guardia y habitaciones habilitadas para acomodar aquellas madres que han dado luz recientemente y han sido dadas de alta permaneciendo sus hijos ingresados por problemas varios (enfermedad, prematuridad.. ). De esta forma, se garantiza la lactancia durante las 24 horas.

Continúa explicando la administración regional que en dicha planta se localizan las consultas de urgencias de Oftalmología y Otorrinolaringología con el aparataje necesario, y consultas de Cirugía General, despacho del servicio de Oftalmología, Otorrinolaringología y Aparato Digestivo, además de tres habitaciones reservadas para garantizar la lactancia de los recién nacidos. El resto, son dormitorios del personal de guardia.

Sanidad insiste en que la planta quinta derecha no es para hospitalización, solo se usaría ante un desbordamiento total

Desde la consejería se explica también que, no obstante, en casos de excesiva demanda y muy justificada necesidad, se habilitan parcialmente algunas habitaciones transformándolas en estancias de hospitalización, sacrificando las habitaciones de lactancia y los dormitorios del personal de guardia. «De todas formas, desde la última gran reforma que sufrió el Hospital de Mérida, hace ya 10 años, sólo en una ocasión se ha tomado esta medida extrema, y siempre ante un desbordamiento total del hospital, circunstancia en las cuales no nos encontramos en la actualidad», señalan las fuentes sanitarias. «Por tanto, habilitar parcialmente estas habitaciones para hospitalización no es debido a un tema economicista, sino a un motivo funcional y de extrema necesidad», insisten desde la autoridad sanitaria.

Normal para estas fechas

Por otra parte, añaden que la situación actual que vive el hospital «es absolutamente normal en estas fechas y se repite año tras año». Aclaran que cada ala de una planta está dotada de unas 40 camas distribuidas en 20 habitaciones. Es decir, la planta segunda presenta 20 habitaciones en el ala derecha y 20 habitaciones en el ala izquierda. Esta distribución es igual para la planta tercera y la planta cuarta. «En estos momentos tenemos cinco habitaciones en el ala derecha de la segunda planta con una cama más, que se denominan camas cruzadas, y seis habitaciones con camas cruzadas en el ala izquierda de la segunda planta, no existiendo más camas cruzadas en el resto del hospital. Por tanto, no es cierto que todas las habitaciones tengan camas cruzadas, sólo algunas, como tampoco es cierto que esto ocurra desde hace un mes, pues ha comenzado justo después del fin de semana navideño, coincidiendo con el pico de gripe», aseguran las fuentes sanitarias.

Siguen explicando que, conscientes de que cruzar camas supone una sobrecarga para el personal de enfermería, el hospital tiene protocolizado que cuando se alcanza un número determinado de habitaciones cruzadas, se refuerza con enfermería y auxiliar de clínica, un hecho que se dio el pasado miércoles.

«Es evidente que aunque reforcemos con personal de enfermería, el cruzar camas supone una pérdida de espacios que dificultan la labor correcta del personal e incomoda a familiares y pacientes. Pero debemos ser conscientes que ante situaciones de saturación como la que se produce en los meses de enero y febrero tenemos que adaptar unos recursos y espacios limitados a una demanda desbordada», concluyen desde la administración sanitaria.