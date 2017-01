Yáñez insiste en que todos los recursos de los quioscos son favorables al Consistorio

El desalojo de los quioscos de la Plaza de España enfrenta durante las últimas semanas a los actuales explotadores de los negocios con el equipo de gobierno. El lunes 9 es el plazo que se ha dado desde el Ayuntamiento para que los concesionarios abandonen estas instalaciones y poder comenzar con la demolición y la construcción de las nuevas. Pero parece ser que estos no están dispuestos a irse sin agotar todas las vías que tienen a su alcance.

Los actuales inquilinos de los quioscos anuncian que presentaron el pasado miércoles un escrito en el Ayuntamiento, que se denomina técnicamente acción de nulidad, en el que se advierte a los responsables municipales que de seguir adelante con el desalojo, podrían incurrir en un presunto delito de prevaricación «al haberse incumplido preceptos del procedimiento administrativo».

El Ayuntamiento sale al paso de estas acusaciones e indica, a través de la portavoz municipal, Carmen Yáñez, que «todos y cada uno de los recursos que se han presentado se han resuelto en favor del Ayuntamiento». De hecho, aseguran desde el equipo de gobierno que ayer recibieron los últimos autos volviendo a desestimar las medidas cautelarísimas desde el Juzgado 1 y 2 del Contencioso Administrativo. «Por tanto, jurídicamente hablando, no cabe acción de nulidad».

El equipo de gobierno asegura que la persona que representa a los quiosqueros «les han creado falsas expectativas»

El equipo de gobierno indica que el Juzgado número 1 y 2 del Contencioso Administrativo ha denegado las ocho solicitudes de medidas cautelares y cautelarísimas para paralizar los desalojos por no ajustarse a ley; que la Comisión Jurídica de la Junta, anteriormente Consejo Consultivo, ha desestimado el recurso de paralización de la licitación y del desalojo; que la Secretaría de Cultura ha rechazado la incoación de expediente de la Declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Plaza de España por no reunir los requisitos; que el Consejo Rector del Consorcio rechaza la solicitud de recurso de alzada de paralización de la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva del proyecto de obra y la autorización de esta y, por último, por parte del órgano de contratación y del gabinete jurídico del Ayuntamiento se han rechazado todos los recursos interpuestos por los actuales ocupantes y por IU.

«Lamentamos que los actuales ocupantes no se hayan presentado a la licitación a pesar de tener una dilatada experiencia», asegura el equipo de gobierno, que añade que «la elección del representante, a veces abogado y otras portavoz, dependiendo del momento, no ha sido muy acertada y las actuaciones seguidas no han sido las más adecuadas, ya que carecen de fundamento y rigor jurídico, así como de base legal. Esta persona ha faltado a la verdad a sus clientes y les ha creado falsas expectativas». Por todo esto, declara que el Ayuntamiento estudia tomar medidas legales «ante las acusaciones de esta persona contra el equipo de gobierno y técnicos municipales de falsedad en documento público, sin ninguna base jurídica, que no vamos a permitir».

No están de acuerdo

Los concesionarios dicen que el Ayuntamiento ha incumplido preceptos del procedimiento administrativo.

Explican que el 18 de octubre se les notifica por parte del Ayuntamiento la orden de desalojo y al día siguiente se aprueba el expediente de licitación de los nuevos contratos. «Sin embargo, la ley dice que previamente habría que iniciar y resolver un procedimiento para declarar la caducidad del 'título habilitante'. Es decir, el documento que otorgaría a los explotadores el derecho de estar en los quioscos. Esto no se hace, ni tampoco se les da audiencia como marca la ley. Solo por esto, lo hecho después ya sería nulo».

Siguen diciendo que el 28 de octubre recurren el desalojo, y este recurso es desestimado por el Ayuntamiento el 3 de noviembre. Se les requiere entonces para que abandonen los quioscos argumentando que la concesión ha caducado. «Sin embargo, el 22 de diciembre, el Ayuntamiento saca un nuevo decreto en el que reconoce que los quiosqueros tenían concesiones en vigor cuando se inició el proceso. Este decreto anula la resolución del propio Ayuntamiento de 3 de noviembre y anula además las multas que se les habían puesto por no haber desalojado», indican.

Concluyen que «los concesionarios tienen derecho a estar en los quioscos hasta que la adjudicación sea firme. Una adjudicación que está recurrida y, que por tanto, no será firme hasta que se pronuncien los tribunales».