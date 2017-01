Osuna dice que la deuda de la ciudad ha bajado un 10% desde que gobierna

En un año y medio de legislatura el equipo de gobierno ha reducido la deuda financiera de la ciudad en casi un 10%, más de 4.860.000 euros, entre amortizaciones e intereses. Si la anterior cifra de este concepto ascendía, según aporta el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, a 50 millones de euros, esta se queda en la actualidad en unos 45 millones euros.

También asegura el primer edil que se ha reducido la deuda a proveedores. «Cuando el PSOE llegó al gobierno local estaba en torno a los 11 millones de euros y ahora se cifra en 9.300.000 euros. Hay que resaltar también la bajada en 970.000 euros en política de Personal».

Estas son algunas de las cifras que aportaron ayer tanto el alcalde como la portavoz municipal, Carmen Yáñez, que ofrecieron a los medios de comunicación un balance de la gestión municipal de 2016. Yáñez aclaró que estos datos económicos no son los definitivos, sino un avance de la valoración económica, ya que hasta que no se cierre el ejercicio 2016 y no se haga el informe de liquidación no se tendrán los datos exactos.

Aún así, ofrecieron otras cifras como que, entre las sentencias de Personal y de Urbanismo, cuyo pago correspondía al equipo de gobierno anterior, el actual ha tenido que desembolsar más de 600.000 euros.

«Se han regularizado contratos como el de los contenedores de ropa usada o los de reciclaje de aceite usado, que reportan ya al Ayuntamiento unos 75.000 euros», indica la portavoz socialista. Recuerda que los nuevos quioscos de la Plaza de España dejarán en las arcas municipales unos 100.000 euros al año. También indicó que desde junio de 2015 se han hecho 185 contratos nuevos, 150 de ellos a lo largo de 2016.

Cumplir la legalidad

«La situación económica es difícil pero no por ello vamos a dejar de cumplir los objetivos que nos hemos propuesto y el programa electoral. Las políticas económicas del equipo de gobierno tienen como objetivo el ahorro, la austeridad, la eficiencia y el cumplimiento de la legalidad, algo que no se hizo con el anterior equipo de gobierno», insiste Yáñez.

Indica además que el Ayuntamiento está sometido a una fiscalidad muy restrictiva por parte del Ministerio de Hacienda, y que hubo un incumplimiento del anterior equipo de gobierno de un plan de ajuste que ellos mismos aprobaron. «Como medida electoralista en 2014, bajaron más de 1.300.000 euros los impuestos. Y por eso, nos vemos en la actualidad en un momento complicado para sacar los presupuestos adelante y poder llevar a cabo determinados proyectos y acciones de gobierno», señala la portavoz.

Dice que cuando el PSOE llegó al gobierno, se encontró facturas y partidas presupuestarias que no se reconocieron en el Presupuesto. «Hemos tenido que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito de 2015 y 2016 de facturas del PP que no estaban regularizadas por un valor de 135.000 euros. Había además 4 millones de euros de facturas atrasadas que Fomento registra en junio de 2015. Y no había reconocimiento en las partidas presupuestarias de los cánones de residuos por un valor de 600.000 euros».

Osuna dijo que en lo que lleva de legislatura se han puesto en marcha cuatro o cinco bloques para devolver a Mérida el cambio. «Le hemos devuelto la dignidad a la política, hemos hecho de Mérida una ciudad habitable y sostenible, ayudado a impulsar la industria y el comercio y el sostenimiento del empleo local, así como el fomento de acciones en el turismo, cultura y patrimonio como ejes de la economía local, y planteado nuevos proyectos industriales y urbanísticos. Mérida ha cambiado a pesar de las dificultades económicas, a pesar de la deuda y de las trabas del Ministerio».

Dice que no hace un balance triunfalista porque no ha sido el mejor año, pero sí de puesta en valor de iniciativas que van generando empleo.