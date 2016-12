IU-Mérida defiende un modelo público para el mercado de Calatrava

Izquierda Unida-Mérida defiende la rehabilitación del mercado de Calatrava a través de un modelo público y financiado por los presupuestos de la región. «Nuestra propuesta, frente a la privatización planteada por el gobierno de Osuna, se fundamenta en la remodelación integral del mercado a través de fondos de la Junta y el mantenimiento de la gestión pública. Todo para fomentar el pequeño comercio, la creación de empleo de calidad y diversificar la oferta en el centro de la ciudad, frente al monopolio de las grandes superficies», puntualiza Álvaro Vázquez.

Las manifestaciones de IU sobre el mercado de Calatrava le parecen al equipo de gobierno «una falta de respeto a los empresarios y a los comerciantes, que tienen que asumir todos los gastos de explotación de sus negocios, desde el alquiler a la limpieza o los impuestos». Quieren dejar claro que no se trata de privatizar un negocio, porque está ya privatizado, porque no revierten en nada a los ciudadanos. «El mercado tiene un coste que pagan todos los ciudadanos, de más de 300.000 euros al año, con unos ingresos ridículos, y no se puede modernizar ni responder a las necesidades del comercio si no se hace una rehabilitación íntegra, que puede estar en torno a los 3,5 millones de euros», insisten.