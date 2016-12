Mérida planta cara a los alojamientos turísticos alegales

Si en junio de 2015 había localizados en la ciudad unos 30 alojamientos turísticos ilegales en la actualidad se contabilizan más de 325. Una actividad económica fraudulenta e ilegal que fue denunciada ayer por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que estuvo acompañado por José Luis Hernández, presidenta de la Asociación Hostelera de Mérida (Ashomer) y Genaro Garrido, vicepresidente de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur).

Osuna hizo una denuncia pública de estos espacios alegales que no tienen licencia de actividad, que no declaran el IVA y que no tienen contratado personal. Hacen mucho daño al sector turístico en la ciudad, como se está notando en los últimos meses coincidiendo sobre todo con los puentes y el verano.

Cuando los responsables de los establecimientos turísticos de Mérida, hostales, hoteles y apartamentos turísticos coinciden en que 2106 va a ser uno de los mejores años turísticamente hablando y la facturación registrada de algunos de ellos va a ser la más alta desde que abrieron, hacen una llamada de alerta para denunciar la proliferación de espacios alegales de alquiler que los turistas que vienen a la ciudad sustituyen por los establecimientos que tienen regulada su actividad.

El alcalde informó que por parte del Ayuntamiento y a través de la Policía Fiscal ya se ha iniciado la inspección de 25 establecimientos de este tipo. Además de demandar la licencia de actividad se les abrirá un expediente y se les impondrá una multa económica.

No más de tres años

Los pisos que se alquilan, según declaró, no pueden ser alquilados más de tres veces al año. Mucho menos alrededor de 200, como se ha dado el caso en algún establecimiento de este tipo en la ciudad. Un dato concluyente es que en Mérida puede haber unas 1.200 camas que se ocupan y que no se declaran.

Algunos de los datos más preocupantes se han dado en el pasado mes de diciembre. Cuando la ciudad estaba a rebosar de turistas, los hoteles de Mérida registraron entre el 60 y el 70% de ocupación.

Según dice el primer edil, muchos de los visitantes han pernoctado en habitaciones o viviendas ilegales, que se pueden encontrar a golpe de clic en varios portales de Internet. Incluso se ha encontrado un mismo gestor que dispone y ofrece varios alojamientos.

Así, el alcalde manda un aviso público a los vecinos que ejerzan esta actividad ilegal y les advierte que les va a perseguir y sancionar duramente. «El problema es grave y la solución depende de que se haga una ley estatal sobre este asunto. Llevamos meses detrás de este tema pero es ahora, cuando vamos a iniciar las acciones contra los dueños de alojamientos ilegales y fraudulentos, cuando lo hemos hecho público», afirma el primer edil.

José Luis Hernández dice que existe alrededor de un 40% de fraude fiscal en este ámbito. Nada más conocer la existencia de estos alojamientos alegales pidió la ayuda de las administraciones locales, regionales y nacionales para acabar con estos establecimientos que fomentan la competencia desleal y la economía sumergida. «Este tipo de alojamientos conlleva un problema de seguridad jurídica, seguridad ciudadana, fraude fiscal...»

Por su parte, Genaro Garrido asegura que han puesto en conocimiento esta situación de organismos como la Dirección General de Turismo, la Delegación de Hacienda, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Delegación del Gobierno para que cada uno tome las medidas pertinentes.

«Lo que no es lícito es que alguien que no sabe qué hacer con una vivienda de alquiler ponga a disposición de los turistas habitaciones a precios con los que no se puede competir y sin tener licencia para ello. En los meses de septiembre y octubre la ciudad ha registrado un nivel alto de ocupación y sin embargo había muchas plazas libres en hoteles y hostales. Eso es economía sumergida y competencia desleal», afirma Garrido.