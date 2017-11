Varios ministros de Exteriores de la UE, preocupados por la situación en Líbano Hariri. / REUTERS El primer ministro libanés Hariri se encuentra actualmente en Arabia Saudí E.P. Lunes, 13 noviembre 2017, 19:22

Varios ministros de Exteriores de la Unión Europea han admitido «preocupación» por la situación en Líbano y en torno al primer ministro Saad Hariri, quien anunció su dimisión hace días en Arabia Saudí, y cuya vuelta al país han reclamado, al tiempo que han apelado al principio de no injerencia externa en los asuntos del país, cuya estabilidad es clave para el conjunto de la región.

«Estamos preocupados por los acontecimientos en Oriente Próximo por muchos motivos. La retirada de un primer ministro de Líbano lleva a la desestabilización», ha avisado el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, a la prensa a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE.

El jefe de la diplomacia alemana ha admitido que hay «muchas incertidumbres» y ha confiado en «una rápida resolución» y que «el primer ministro pueda volver a Líbano y mantener su estabilidad».

«Estamos preocupados por la situación en Líbano (...) por su estabilidad, su integridad, la no injerencia y por el respeto de la Constitución libanesa», ha agregado a su vez el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, que ha recordado la «larga historia» que comparten Francia y Líbano.

Le Drian ha confiado en que la situación en Líbano «pueda estabilizarse lo antes posible» y ha dejado claro que «para que haya una solución política en Líbano hace falta que cada uno de los responsables políticos tenga libertad de movimiento y que la no injerencia sea un principio de base».

«Por ahora declara que es libre en sus movimientos. No tenemos razones para no creerlo», ha agregado Le Drian, respecto a los rumores de que Hariri permanece retenido en Arabia Saudí.

El ministro de Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, ha confiado en que «las autoridades de Arabia Saudí comprenden muy bien el riesgo de tal maniobra» si se confirmara, algo que «no sería bienvenido» y ha defendido que «hay que hacer todo en Europa para apelar para que el primer ministro libanés pueda volver muy rápidamente a su país».

«Todo el mundo quiere ver un Líbano soberano e independiente», ha remachado a su vez el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson.

El ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, ha asegurado que los europeos están buscando «más información sobre la situación del primer ministro» libanés. «Por ahora tenemos algunas dudas, pero no tenemos certidumbre sobre si situación. No quiero decir que haya un problema o no. Estamos buscando más información sobre su situación», ha explicado.

Hariri ha reaparecido este domingo para anunciar que volverá «muy pronto» a Líbano y ha abierto la puerta a retirar su dimisión, anunciada hace ocho días, siempre que Líbano mantenga su neutralidad en los conflictos regionales y ha asegurado que «Arabia Saudí no interfiere en Líbano».

«Hay que respetar el principio de disociación», ha planteado Hariri como condición para retirar su renuncia durante una entrevista con la televisión árabe Futuro, propiedad precisamente de Hariri.

Hariri dimitió el pasado 4 de noviembre en un mensaje televisado desde Arabia Saudí, lo que desató las especulaciones sobre si estaba retenido y si fue obligado a dimitir. Desde entonces apenas se ha sabido nada sobre Hariri.