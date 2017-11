La CEOE ve «demasiado seguro» al Gobierno británico sobre el 'Brexit' El vicepresidente, José Vicente González, ha asistido en Downing Street a un encuentro de Theresa May con empresarios europeos IÑIGO GURRUCHAGA Londres Lunes, 13 noviembre 2017, 17:06

El vicepresidente de la organización empresarial CEOE, José Vicente González, ha salido este lunes de un encuentro del Gobierno británico con agrupaciones empresariales europeas con el sentimiento de que el Ejecutivo de Londres "parece estar demasiado seguro" de que se llegará a un acuerdo en diciembre sobre los aspectos preliminares de la negociación del 'Brexit' y de que el resto de la UE no aceptará las propuestas británicas sobre la futura relación.

"Ha habido una total unidad en lo que se les ha dicho, con los matices de la situación de cada país", decía González, presente en una reunión a la que han asistido organizaciones empresariales de doce países de la UE más los entes comunes en Bruselas. "Yo creo que se le han dado a la primera ministra dos mensajes claros. Es muy importante que lleguen a un acuerdo sobre los tres puntos. Y también sobre el periodo de transición y a dónde queremos llegar".

Las organizaciones empresariales de los países más importantes económicamente en la UE han acudido junto a las patronales británicas al 10 de Downing Street, donde se han reunido durante una hora con la primera ministra, Theresa May, el ministro para el 'Brexit', David Davis, el de Industria, Greg Clark, y altos cargos del Gobierno británico.

La negociación se encuentra en este momento en la fase final sobre los tres aspectos 'técnicos' de la marcha británica: la situación en la que quedarán los residentes europeos y británicos, la factura del 'Brexit' y el estatus de la frontera entre las dos Irlandas. Londres aspira a que el Consejo Europeo en la mitad de diciembre decida que hay 'suficiente avance' como para iniciar la negociación sobre un periodo de transición y la futura relación.

"El ministro del 'Brexit', David Davis, se ha mostrado muy confiado en llegar a un acuerdo en los próximos días, pero no parece convencido de que sea importante alcanzarlo ahora. La sensación en 'Business in Europe' es que no se avanza a la suficiente velocidad y la primera ministra nos ha respondido con una pregunta: '¿Alguien ha definido qué es suficiente avance?' Me parece que es darnos una larga cambiada."

"Creo que no se dan cuenta de la incertidumbre que sienten las empresas, y eso es lo peor para cualquier compañía", decía González, que preside la Comisión para la UE en la CEOE. "No es irrelevante no saber a dónde vamos. Tienen que ofrecer un mensaje de seriedad y rigor, cumpliendo los plazos. En servicios relacionados con las infraestructuras, las empresas españolas tienen 36.000 empleados aquí. ¿Cuál va a ser su situación? El tráfico aéreo entre nuestros dos países crea 35.000 puestos de trabajo. ¿Cómo va a funcionar?"

Destino incierto

El directivo de la CEOE se mostraba también escéptico sobre el destino y la fase de transición: "Yo no creo que, como ha dicho el ministro, el acuerdo vaya a ser muy fácil. Tiene un argumento y es que en esta negociación se parte de dos posiciones idénticas en las regulaciones del mercado. Pero es importante decir a dónde queremos llegar. Porque marzo de 2019 para el mundo empresarial es pasado mañana. No sé si lo representan, pero les veo demasiado seguros".

González cree que no será fácil que las empresas se adapten a la nueva situación en una transición de dos años, como la propuesta por May, y está convencido de que el resto de la UE rechazará la propuesta genérica que el Gobierno británico ha adelantado sobre la relación futura: una relación comercial y de seguridad como la de ahora, pero fuera de la UE.

"Creo que la Unión Europea no va a consentirlo. Esa es la posición de alguien que dice: en este club estoy cómodo, vengo a jugar al golf, la comida está bien, todo el mundo me habla… Pero, oiga, hay que pagar la cuota para ser socio del club. Y ellos dicen: ah no, eso no, pero yo quiero seguir jugando. Vamos a ver, seriedad", concluía el directivo español.