Arranca la cuenta atrás de las elecciones europeas El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. / Efe Los españoles destacan entre los más europeístas aunque alertan de su calidad democrática ADOLFO LORENTE Corresponsal Miércoles, 23 mayo 2018, 13:28

Ya sólo queda un año, 365 días para celebrar unas elecciones europeas que marcarán el futuro de un club que a partir del 30 de marzo del año que viene se escribirá a 27 tras la salida oficial de Reino Unido (la real será el 31 de diciembre de 2020). Para ir calentando motores, el Parlamento Europeo ha presentado un barómetro en el que los españoles siguen destacando entre los más europeístas ya que el 75% considera que España se ha benficiado de estar en la UE, ocho puntos por encima de la media comunitaria. Además, ese 67% registrado en el conjunto de la UE es el mejor porcentaje registrado desde 1983. La mala noticia es que Italia, con el 44%, sigue siendo el Estado miembro más crítico.

El presidente de la institución, Antonio Tajani, ha presentado esta mañana los resultados y ha advertido de la relevancia de la cita electoral para combatir el creciente y peligroso populismo eurófobo. Para ellos, ha reiterado la necesidad de seguir combatiendo las 'fake news' (noticias falsas) y los bulos que se propagan por las redes a la velocidad de la luz.

Respecto al eurobarómetro, en la encuesta han participado 27.600 europeos. De ellos, mil eran españoles y el 68% considera algo bueno la pertenencia de España en la Unión, ocho puntos más que la media de la UE, que se sitúa en el 60% (seis puntos más que en septiembre de 2017). También aquí estamos entre los más optimistas, sílo superados por Luxemburgo (85%), Irlanda (81%), Holanda (79%), Dinamarca (76%), Malta (74%), Polonia (70%) y Estonia (69%). Por contra, cierran la lista República Checa (34%), Croacia (36%), Italia (39%) y Grecia (45%).

El papel del Parlamento Europeo

Los españoles valoran y aprecian la labor del Parlamento Europeo y, de hecho, el 69% quiere que tenga un papel más importante. España se coloca en segunda posición en este aspecto, sólo por detrás de Chipre (86%) y muy lejos de la media de la UE, que se sitúa en el 47%.

Las elecciones europeas de 2019

Para el 46% de los encuestados españoles votar en las próximas elecciones europeas es muy importante; para el 33%, es importante y sólo para el 21% tiene poca importancia. Entre los temas principales que les gustaría que se tratasen en campaña destaca la lucha contra el desempleo juvenil (63%), el crecimiento económico (60%), la lucha contra el terrorismo (44%), la inmigración (37%), la promoción de los derechos humanos y la democracia (35%), la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente (30%).

A la cola de las inquietudes de los españoles están la protección de los datos personales (11%), la protección de las fronteras exteriores de la UE (13%) y la seguridad y las políticas de defensa (15%). Cuando se pregunta en el resto de los países miembros, la principal preocupación es la lucha contra el terrorismo (49%), asunto que los españoles ponen en tercer lugar. Para les europeos, en segunda posición está la inmigración (48%) y en tercer lugar, el crecimiento económico (42%).

Nuevos partidos

Respecto a los nuevos partidos políticos, el 69% de españoles cree que «se necesita un cambio real y estos partidos pueden traerlo». Además, el 64% opina que pueden encontrar soluciones mejor que los tradicionales, pero el 55% también advierte de que «simplemente por estar en contra de algo no se arregla nada».

Razones para votar

En cuanto a las razones que lleva a los españoles a votar en las elecciones europeas, el 56% asegura que es su deber como ciudadanos. El 33% porque cree que con su voto pueden cambiar las cosas en la Unión Europea, el 30% porque se sienten ciudadanos de la UE, y el 27% porque siempre vota en todas las elecciones. ¿Y por qué no votan? El 65% de los encuestados porque cree que su voto no va a cambiar nada y el 63% no confía en el sistema político.

Estado de salud de la UE

El 56% de los españoles opina que las cosas no van bien la UE, frente al 26% que cree que sí. Las percepciones varían mucho dentro de la UE. Mientras en Irlanda el 62% de los ciudadanos cree que las cosas marchan bien, en Grecia sólo el 15% de la población ve la situación actual de forma positiva.

El 38% de los españoles se declara totalmente satisfecho sobre cómo funciona la democracia en la UE (seis puntos más que en marzo de 2017). El 54% no está satisfecho, un punto menos que el año pasado.

En cuanto a la relevancia de su voz en Europa, el 35% de los españoles cree que es importante, mientras que el 59% considera lo contrario.

Candidatos principales

El 41% de los encuestados valora la figura del «candidato principal», es decir, conocer antes de votar el candidato designado por cada grupo político para presidir la Comisión Europea. El 51% dice que esto no influirá en su voto, y el 8% no lo sabe.