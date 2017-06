Exteriores confirma el fallecimiento de Ignacio Echeverria en el atentado de Londres

El Gobierno español ha destacado en un comunicado que la «actitud ejemplar de Ignacio Echeverría durante los atentados es, para todos, un modelo de solidaridad», después de que las autoridades británicas hayan confirmado definitivamente que figura entre los ocho víctimas mortales del atentado del pasado sábado en Londres.

«El Gobierno ha recibido con profunda tristeza y consternación la confirmación por las autoridades británicas de que Ignacio Echeverría se encuentra entre las víctimas mortales de los crueles ataques terroristas del pasado sábado en Londres», indica la nota. El departamento que dirige Alfonso Dastis añade que «su valor al defender a una persona indefensa sirve para recordar la necesidad de permanecer unidos frente a la lacra del terrorismo, frente a aquellos que hacen de la violencia y del terror su único lenguaje».

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha transmitido "a sus familiares y amigos que no están solos en su dolor y que, hoy, España está con ellos compartiendo sus sentimientos y desolación y acompañándoles en este terrible trance".

El heroísmo de Ignacio Echeverría debe guiarnos ante la sinrazón del #terrorismo. Descanse en paz. Mi cariño a su familia, todo un ejemplo. pic.twitter.com/OaTzqRn13U — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 7 de junio de 2017

Consternado por el asesinato de Ignacio Echeverría, mis condolencias a su familia. Lo recordaremos siempre por su acto heroico y ejemplar MR pic.twitter.com/RqKwBSb0Dx — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 7 de junio de 2017

Al menos 34 civiles españoles asesinados por terroristas en 24 años Esta es una relación cronológica de las víctimas civiles españolas muertas en atentados o asesinadas después de ser secuestradas por organizaciones terroristas desde 1993, recogidas en la base de datos de Efe:

La familia del joven había anunciado poco antes la confirmación de su muerte, tras tres días de incertidumbre. «Ignacio no sobrevivió al momento del atentado». Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno Británico nos permita estar con él... Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible», ha escrito su hermana, Ana Echeverría en su perfil de Facebook.

De 39 años y natural de Ferrol, Ignacio Echeverría fue visto por última vez en el lugar de los atentados, en los que al menos otras ocho personas murieron y 48 personas resultaron heridas, después de que tres individuos arrollaran con su vehículo a un numeroso grupo de personas en el puente de Londres, antes de dirigirse a un cercano distrito de ocio, donde apuñalaron a varias personas antes de ser abatidos por la Policía.

Desde entonces, tanto la familia como el Gobierno español se han volcado para tratar de tener información sobre su paradero, ante la prudencia de Reino Unido a la hora de identificar a los fallecidos en el atentado. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, había expresado este mismo miércoles "cierta perplejidad" por el hecho de que "más de tres días después" del atentado de Londres "no haya podido confirmarse" qué había pasado con Echeverría.