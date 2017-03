Al menos cinco heridos por un ataque con hacha en una estación de Alemania

Varios agresores armados con hachas hirieron a unas cinco personas el jueves por la noche en la estación ferroviaria de Düsseldorf (oeste), causando al menos cinco heridos, una de ellos grave, indicó la policía local a la AFP.

Dos sospechosos fueron detenidos, según la policía, que no descarta que otros sospechosos huyeron. "Viajeros resultaron heridos con hacha por los asaltantes", añadió. No se sabe "exactamente" cuantos agresores participaron en el ataque, dijo. La vida de los heridos no "corre peligro" precisó el portavoz de las fuerzas del orden, quien no suministró detalles sobre la identidad de los sospechosos detenidos ni sus motivos.

Según el diario alemán Spiegel, hay numerosos heridos sangrando en el suelo. Los testigos contaron que un hombre empezó a atacar a otras personas en un tren. Según ha podido saber el medio, el criminal atacó a dos personas dentro del tren y a continuación de bajó en la estación central. En el andén empezó a atacar a más personas. Después huyó y saltó desde uno de los puentes del andén, hiriéndose de gravedad en el acto

El tráfico fue completamente interrumpido en la estación de Düsseldorf, señaló. Helicópteros y un importante dispositivo policiaco fueron desplegados en los alrededores del lugar del ataque, informó el sitio del diario Bild.

Las autoridades alemanas están alertas por la amenaza yihadista que pesa sobre el país, en especial después del atentado con un camión en diciembre pasado en Berlín (12 muertos), reivindicado por el grupo Estado Islámico. Los servicios de inteligencia interior calculan en 10.000 el número de islamistas radicales en el país, entre ellos 1.600 sospechosos de querer pasar al acto.