La policía francesa registra el domicilio de los Fillon

El domicilio del candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, fue registrado por agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLICIFF). El registro de su vivienda en el distrito VII de París tuvo lugar a petición de los tres jueces de instrucción designados el 24 de febrero para investigar las sospechas sobre el desvío de fondos públicos, tráfico de influencias y ocultación de actividades, reveló el diario Le Parisien.

Fillon anunció un día antes que ha sido citado el próximo día 15 de cara a su probable imputación, pero reiteró su intención de no abandonar la carrera al Elíseo. El anuncio ha desatado una oleada de deserciones en su propio campo de cargos que le critican por no poder centrar todas sus energías en la campaña o por no haber cumplido su promesa de dimitir en caso de resultar imputado. Entre ellos se encuentran el responsable de Asuntos Internacionales y Europeos de su campaña, el exministro Bruno Le Maire, y el partido centrista Unión Demócrata Independiente (UDI), que suspendió su participación en la misma.

Junto a diputados cercanos al expresidente Nicolas Sarkozy y al ex primer ministro Alain Juppé, exrivales de Fillon en las primarias, una veintena de alcaldes de Los Republicanos (LR) o de la UDI firmaron hoy un manifiesto en el que le pidieron de forma "solemne" que se retire si es imputado. Poco antes de una reunión pública en Nîmes, en el sur del país, Fillon reiteró que conserva el apoyo de las bases, y una de sus portavoces, Valérie Boyer, destacó que su renuncia no es posible "porque no hay un plan B".