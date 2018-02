Confusión sobre el hallazgo de los restos del avión siniestrado en Irán Varias personas buscan los restos del aparato. / Afp Un vicegobernador local ha anunciado este lunes el hallazgo, pero un responsable de la Aviación Civil lo ha desmentido EFE Teheran Lunes, 19 febrero 2018, 12:35

Un vicegobernador local ha anunciado este lunes que los equipos de rescate encontraron los restos del avión con 66 ocupantes accidentado el domingo en el centro de Irán, pero un responsable de la Aviación Civil desmintió el hallazgo. El vicegobernador de la provincia Kohgiluyeh Boyer-Ahmad, Yafar Goharganí, dijo a la agencia oficial IRNA que los restos del avión fueron localizados en la zona de Denguezlu, en la región de Padena.

Sin embargo, poco después, el director general de Operaciones Aéreas de la Organización de la Aviación Civil, Mohamad Said Sharafí, aseguró que la búsqueda no ha dado hasta ahora resultados. "Todavía no hemos encontrado nada, los drones están buscando", dijo Sharafí a la agencia Fars.

Por su parte, un responsable local de la Media Luna Roja, citado por la agencia Tasnim, indicó que los helicópteros vieron en la región de Padena "una mancha negra", pero que por el momento se desconoce si corresponde a los restos del avión. La confusión reina en medio de las operaciones de búsqueda del aparato, en las que participan equipos de rescate, alpinistas, helicópteros y aviones no tripulados.

Se cree que el avión se estrelló contra la montaña Dena, uno de los picos más altos de los montes Zagros, de más de 4.000 metros y ubicada en una zona fronteriza entre las provincias de Isfahán y Kohgiluyeh Boyer-Ahmad. Las malas condiciones meteorológicas, unidas a la difícil orografía de la zona, impidieron ayer a los equipos de rescate hallar el avión en esta zona de la cordillera.

El avión, un ATR-72 de más de veinte años de antigüedad, cubría la ruta nacional Teherán-Yasuy y desapareció del radar unos 50 minutos después de despegar. Los 60 pasajeros y seis tripulantes -dos pilotos, dos auxiliares de vuelo y dos miembros del personal de seguridad- han sido dados por fallecidos pese a que la búsqueda continúa.