Bush padre dice que votó por Hillary Clinton
«Interesante, no durará», comentó Bush hijo al conocer la candidatura de Donald Trump
COLPISA / AFP
Sábado, 4 noviembre 2017, 19:33

El expresidente republicano George H. W. Bush votó por la candidata demócrata Hillary Clinton en las elecciones de 2016, según afirma en un libro que aparecerá a mediados de noviembre, en el que califica de "pretencioso" a quien entonces no era más que el candidato Donald Trump.

"No me gusta. No sé gran cosa de él, pero sé que es un pretencioso. Y no estoy muy entusiasmado con la idea de tenerlo como dirigente", declaró Bush padre en una entrevista de mayo de 2016 con el historiador Mark Updegrove, para su obra 'The Last Republicans' ('Los últimos republicanos'), que saldrá a la venta a partir del 14 de noviembre y del que la CNN publicó algunos pasajes en su sitio de internet.

La obra trata sobre los últimos dos expresidentes Bush. George W. Bush (2001-2009) también habló con el historiador, lo que permite conocer hoy el pensamiento y las reflexiones del padre, de 93 años, y del hijo, de 71, durante la campaña electoral. Así, cuando Bush hijo se entera de la candidatura del empresario inmobiliario, comenta: "Interesante, no durará". Y, explicó Updegrove a CNN, que queda sorprendido por la investidura de Trump en la convención republicana en el verano de 2016.

A pesar de que ya se sabía por su portavoz que ninguno de los Bush había apoyado a Trump en las elecciones del 8 de noviembre de 2016, ahora se sabe que Bush padre, presidente desde 1989 a 1993, votó por su rival demócrata.