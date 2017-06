La fiebre de Pokemon Go se extendió por todo el mundo con diversas consecuencias. La última ha sido enviar a prisión a un hombre de 57 años que golpeó a un jugador del videojuego virtual en un centro comercial. Jayson Louis Lingen fue sentenciado a siete años por asalto con arma letal a un adolescente el 17 de agosto de 2016.

Según el informe de la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles, el hombre golpeó con un tubo de metal a un jugador de Pokemon Go de 17 años. La lesión que sufrió el joven no fue grave y no requirió de hospitalización, pero se presentaron cargos porque Lingen tenía registrado en su historial criminal ese mismo delito cuando en 2013 agredió a otra persona.