Buscan en Cleveland a un hombre que mató a otro en directo en Facebook

La Policía de Cleveland (Ohio, EE UU) busca a un hombre que mató hoy a tiros a otro en directo a través de la red social Facebook y asegura haber asesinado a más personas, según informaron los agentes en un comunicado.

El sospechoso, identificado como Steve Stephens, retransmitió el asesinato en directo en su cuenta de la red social y, en otra emisión posterior, aseguró que había matado a 15 personas.

Sin embargo, la Policía solo ha confirmado el asesinato del hombre mayor que puede verse en el vídeo de Facebook, mientras investiga las afirmaciones de Stephens sobre los otros supuestos homicidios.

En el vídeo, que han colgado algunos medios en sus webs pero que Facebook ha retirado, puede verse como Stephens va en su vehículo diciendo "encuéntrame a alguien que voy a matar, este tipo aquí mismo, este tipo viejo".

Acto seguido, se baja del coche y le dice al hombre que pronuncie el nombre "Joy Lane" porque "ella es la razón de lo que está a punto" de pasarle.

La víctima intenta explicarle que no sabe de qué le está hablando pero Stephens le dispara y lo mata de inmediato.

Después, vuelve a su vehículo con la intención de encontrar nuevos objetivos.

En su perfil de Facebook, Stephens publicó además un mensaje sobre Joy Lane, que aparentemente es su exnovia, en el que dice "he pasado tres años con esta zorra, ojalá nunca la hubiera conocido".

"He perdido todo lo que tenía en el juego. No voy a entrar en detalles pero he llegado al límite, estoy realmente en una mierda de asesinato. Facebook, tienes cuatro minutos para decirme por qué no debería estar en el corredor de la muerte. Voy en serio. #equipocorredordelamuerte", escribió en otra nota en Facebook.

La Policía de Cleveland mantiene un gran despliegue para localizar a Stephens, a quien ha descrito como un hombre calvo, con barba abundante, camiseta de rayas azul y que conduce un vehículo blanco o crema, como puede constatarse en el vídeo.

Los agentes no han ofrecido más detalles del suceso por el momento, pero consideran que el sospechoso está armado y es peligroso y piden a los ciudadanos que se resguarden en sus casas y no se acerquen a él si lo ven.