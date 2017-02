Dimite el ultraderechista cercano a Trump por apoyar la pederastia

El editor de un medio digital de noticias ultraderechista, Milo Yiannopoulos, ha anunciado este martes su renuncia al cargo después de que se viera envuelto en un fuerte polémica por comentarios sobre pedofilia.

Yiannopoulos era editor de Breitbart News, que estuvo dirigido por Steve Bannon, actual estratega jefe de la Casa Blanca y una de las figuras más próximas a Trump durante la campaña electoral y después de que llegara a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

La dimisión se produce después de que la Unión Conservadora de Estados Unidos (UCA, por sus siglas en inglés) retirara su invitación al polémico editor para participar en una conferencia por sus declaraciones en las que defendía la pederastia.

"Breitbart News me ha respaldado cuando otros desistieron. Me han permitido llevar a cabo mis ideas libertarias y conservadoras a las comunidades que, de otro modo, no podrían haberme escuchado. Han sido un significativo favor en mi éxito y estoy agradecido por esa libertad y por todas las amistades que he forjado aquí", ha indicado.

"Estaría equivocado si permitiera que mi pobre elección de palabras -en referencia a sus declaraciones sobre la pederastia- desmerecieran la importante labor informativa de mis colegas, así que hoy dimito de Breitbart, dimisión que se hace efectiva de forma inmediata", ha señalado.

Yiannopoulos ha subrayado que se trata de una decisión que ha tomado él únicamente, señalando que cuando un amigo hace el bien para uno, éste tiene que corresponderle. "Y para mí, ahora, eso significa echarme a un lado para que mis compañeros de Breitbart puedan seguir haciendo el gran trabajo que hacen", ha indicado.

El portal ha publicado un comunicado en el que anuncia que ha aceptado la dimisión de Yiannopoulos.

Un medio polémico desde su fundación

La polémica en torno a Breitbart surgió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fichara a Steve Bannon como asesor principal. Bannon es exdirector del portal, creado por Andrew Breitbart, un periodista judío que, tras un viaje a Israel, decidió crear una web "prolibertad y proisraelí", ya que aseguraba estar "harto de la tendencia anti Israel de los medios tradicionales".

El periodista se hizo popular, además de por el contenido polémico de su medio, por publicar las fotos de contenido sexual que el antiguo congresista de la Cámara de Representantes Anthony Weiner envió a una adolescente de 15 años a través de Twitter.

Desde su fundación, el portal ha creado varias secciones centradas en asuntos del Gobierno estadounidense, política exterior o incluso una sobre todo lo que esté relacionado entre el partido republicano y las estrellas de Hollywood y, cuenta con varias ediciones que cubren diferentes lugares del mundo como Londres, Jerusalén o California. Tiene incluso una tienda online en la que es posible adquirir prendas y objetos con frases que defienden la posesión de armas y con numerosas referencias a América.

Bannon fue director de este portal conservador hasta agosto de este mismo año, cuando pasó a ser el jefe de campaña de Donald Trump y posteriormente, su estratega jefe y asesor principal.

Twitter cerró su cuenta

Una de las polémicas más sonadas de Breitbart fue, precisamente, un tuit de Yiannopoulos, que realizó una encuesta en Twitter preguntando a los usuarios si preferían que sus hijos tuviesen cáncer o feminismo.

El pasado mes de julio, Twitter cerró de forma permanente su cuenta tras orquestar una campaña de desprestigio contra Leslie Jones, protagonista en la nueva película 'Cazafantasmas', y lanzar mensajes contrarios a las normas de Twitter.

Después del estreno de la película, la red social se llenó de cientos de comentarios racistas y sexistas contra la película, recayendo la mayoría de las críticas en la actriz.