Dimite el asesor de seguridad de Trump por sus lazos con Rusia

El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el exgeneral Michael Flynn, ha presentado la dimisión después de que los servicios de inteligencia de ese país descubrieran que había mentido acerca de sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kilsyak, de las que no informó a altos cargos de la Casa Blanca.

"Desafortunadamente, por el ritmo de los acontecimientos, informé inadvertidamente con información incompleta al vicepresidente (Mike Pence) y a otros sobre mis llamadas con el embajador ruso (en Washington, Sergey Kislyak)", reconoce Flynn en su carta de dimisión.

En esas conversaciones, que se desarrollaron antes de que Trump accediera al poder el pasado 20 de enero y que interceptó el FBI, Flynn habló de las sanciones contra el Kremlin por la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de noviembre pasado a la Casa Blanca impuestas por el expresidente Barack Obama.

Flynn habría mentido a Pence y a otros funcionarios sobre el contenido de las llamadas al asegurarles que no había hablado con Kislyak sobre las sanciones, una desinformación que llevó al vicepresidente a negar en los medios hace un mes tales contactos.

El Senado confirma al multimillonario Mnuchin como nuevo secretario del Tesoro Steve Mnuchin, un exejecutivo de Goldman Sachs, logra el apoyo del Senado de Estados Unidos para liderar el Departamento del Tesoro y llevar a cabo la reforma fiscal prometida por el presidente, Donald Trump, con especial énfasis en la rebaja de impuestos para las empresas. Con un resultado de 53 votos a favor y 47 en contra, Mnuchin fue confirmado con el apoyo de un solo senador opositor y se sumó a la cada vez más extensa lista de nominados por Trump que se han encontrado el rechazo frontal de los demócratas en un proceso que históricamente había sido bipartista. Entre las confirmaciones más polémicas estuvieron las del secretario de Salud, Tom Price, o la del fiscal general, Jeff Sessions, pero destacó la de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, que tras un 50-50 en la plenaria del Senado, tuvo que acudir al rescate para desempatar el vicepresidente de EE UU, Mike Pence. A Mnuchin, que trabajó para Goldman Sachs entre 1994 y 2002 antes de mudarse a Hollywood para emprender una exitosa carrera como productor, con filmes como 'Avatar' (2009) o 'American Sniper' (2014), los demócratas le criticaron, entre otras cosas, por que ocultase al Senado cerca de 100 millones de dólares en activos.

En su carta de dimisión, Flynn defendió que las conversaciones "son una práctica estandarizada en cualquier transición de tal magnitud", y que tenían el fin de "facilitar una transición fluida y empezar a construir una relación necesaria entre el presidente, sus asesores y líderes extranjeros".

Flynn ha sido un hombre siempre rodeado de polémicas, ya que incluso antes de su nombramiento, durante la campaña electoral, utilizó las redes sociales para difundir noticias falsas publicadas en portales de extrema derecha sobre presuntos delitos cometidos por la demócrata Hillary Clinton.

A su hijo, también llamado Michael, la práctica de difundir esas mismas noticias falsas le costó un puesto en el nuevo Gobierno, ya que una de las conspiraciones que difundió provocó un tiroteo en una pizzería de Washington a principios de diciembre.

El general Keith Kellogg le sustituye

Tras aceptar su dimisión, Trump ha nombrado al teniente general retirado Joseph Keith Kellogg como asesor de seguridad nacional interino en el lugar de Flynn.

Kellogg sirvió en el Ejército de Estados Unidos entre 1967 y 2003, combatió en la Guerra de Vietnam y logró múltiples condecoraciones.

Un alto cargo ha señalado a la cadena BBC que el cargo que deja Flynn podría ser cubierto o bien por el propio Kellogg, o por David Petraeus, uno de los generales retirados más importantes del país, o por el exvicealmirante Bob Harward.

Según 'The Washington Post', la ex fiscal general en funciones de Estados Unidos Sally Yates -destituida por el propio presidente después de pedir al Departamento de Justicia que no acatara su orden ejecutiva sobre migración- había informado a la Casa Blanca de que Flynn habría mentido sobre a altos cargos del Gobierno -entre ellos a Pence- acerca de la naturaleza de la conversación, y advirtió de que el asesor era "potencialmente vulnerable" a chantaje por parte de Rusia.