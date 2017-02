Trump advierte a Irán de que «está jugando con fuego»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha efectuado este viernes un nuevo alarde de fuerza a través de Twitter al advertir a Irán de que "está jugando con fuego" si creen que pueden subestimarle.

"Irán está jugando con fuego. No entiende lo 'amable' que fue con ellos el presidente Obama. ¡Yo no!", ha sentenciado Trump, en la última réplica del rifirrafe con la república islámica, que ayer acusó al presidente estadounidense de "ayudar a los terroristas" con sus constantes "provocaciones".

"Provocaciones" que se refieren a la promesa de campaña de Trump para anular el histórico acuerdo nuclear con los iraníes. Un pacto internacional duramente criticado por el presidente estadounidense por haber dado "un soplo de oxígeno" a un país "financiador del terrorismo" que estaba "en las últimas gracias a las sanciones".

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!