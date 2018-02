Mueren los 71 pasajeros del avión que se ha estrellado en Rusia 01:17 Imagen del avión estrellado. / Reuters El accidente se produjo inmediatamente tras el despegue y el aparato cayó en llamas RAFAEL M. MAÑUECO MOSCÚ Domingo, 11 febrero 2018, 18:16

Las 71 personas (65 pasajeros y 6 miembros de la tripulación ) que viajaban a bordo de un avión de pasajeros Antónov-148 perecieron hoy tras despegar, a las dos y veinte de la tarde hora local, del aeropuerto moscovita de Domodiédovo. El aparato estuvo en vuelo tan sólo cuatro minutos y después se vino abajo envuelto en llamas, según testigos presenciales. Hubo personas que incluso sostienen haber escuchado una explosión en el aire.

Algunas agencias de noticias rusas hablan de un aparente choque entre el An-148 y un helicóptero, pero tal extremo no ha sido confirmado a nivel oficial. Por otro lado, los equipos de rescate aseguran no haber encontrado restos de ningún helicóptero pero sí cuerpos que, según afirman, necesitarán un análisis de ADN para su identificación.

Reuters

Se estima que el avión no cayó desde una gran altura, por lo que el estado de los cuerpos no debería ser tal que dificulte una identificación visual. De ahí que la hipótesis de explosión en vuelo, bien por la colisión con otro objeto volante o por otras causas, parezca la más plausible. Las autoridades rusas no barajan por el momento la posibilidad de atentado terrorista.

Los equipos del Ministerio de Protección Civil de Rusia trabajan en condiciones de poca visibilidad debido a la ventisca de nieve que azota el área de Rámenki, en donde se estrelló la aeronave. Hasta ahora se han hallado dos cadáveres y una de las cajas negras.

El avión siniestrado llevaba ocho años en explotación y pertenecía a la compañía rusa Saratov Airlines, con base en esa ciudad a orillas del Volga. Hoy cubría el recorrido entre Moscú y la localidad de Orsk, en la región de Oremburgo, junto a la frontera con Kazajstán. Prácticamente todo el pasaje, en el que había por lo menos un niño, eran de Oremburgo. Se informa también de tres pasajeros extranjeros, uno de nacionalidad suiza, además de dos moscovitas y otro de San Petersburgo.

El An-148 es un avión de dos motores de reacción con capacidad para 85 pasajeros. Se le considera bastante seguro, ya que el accidente de esta tarde es el segundo que sufre este tipo de avión. El primero se produjo en marzo de 2011 en la región rusa de Bélgorod durante un vuelo de prueba. Entonces perdieron la vida seis personas.