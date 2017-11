Un joven muere por el ataque de tiburón frente a sus amigos en Cuba Bañistas en una playa de La Habana. / DESMOND BOYLAN (Reuters) Lograron sacarle del agua pero murió después en una clínica COLPISA / AFP La Habana (Cuba) Martes, 7 noviembre 2017, 00:56

En un hecho inusual, un joven de 22 años murió tras ser atacado por un tiburón delante de varios amigos en una famosa playa del noreste de Cuba, informó este lunes un medio local.

«Un tiburón embistió contra tres parejas que disfrutaban de un baño nocturno, causándole la muerte a un joven», en la playa Guardalavaca, señaló el periódico provincial 'Ahora', subrayando que el hecho no tiene «precedentes en la historia de este famoso balneario», ubicado en la provincia de Holguín, 730 km al noreste de La Habana. Ante el grito de 'sáquenme, que me está mordiendo un tiburón', según el diario, los bañistas llegaron a golpear con una botella al animal, sacar del agua a su compañero y llevarlo hasta una clínica, pero aún así no lograron salvarle la vida.

El médico Enrique Remedios explicó que el joven llegó a la clínica «en shock hipovolémico (hemorrágico)» y que «lamentablemente falleció a los pocos minutos», sin que pudierse ser trasladado a un hospital de Holguín. «Su condición era muy grave. Presentaba una amplia y profunda mordida de animal marino en su muslo izquierdo que debió afectarle la arteria femoral», precisó Remedios al diario.

Según el testimonio del grupo, los hechos ocurrieron a «menos de tres metros» de la orilla de la playa. A pesar de estar rodeada de mar, los ataques de tiburones son muy esporádicos en la isla, que acaba de alcanzar la cifra de cuatro millones de turistas extranjeros (el total de los que recibió en 2016) en los inicios de su temporada alta que se extiende hasta abril.