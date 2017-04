Donald Trump felicita a Erdogan por su «victoria» en el referéndum turco

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha telefoneado esta madrugada a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para felicitarlo por su victoria en el referéndum sobre una ampliación de sus poderes, según han confirmado la Casa Blanca y fuentes presidenciales turcas, citadas por la agencia de noticias Anadolu, después de que Erdogan ganase la votación del domingo con un 51% de los votos.

La reacción de Trump contrasta con la reserva que mantuvieron los líderes europeos, después de que el sí se impusiera con un estrecho margen y la oposición cuestionara los resultados.

Sin embargo, Erdogan ha rechazado las conclusiones de los observadores internacionales, que un día después de ganar la votación con el 51,4% de los sufragios, consideraron que la campaña no se había llevado a cabo de forma equitativa y que el referéndum no había estado "a la altura de los criterios" europeos. "Preparan un informe a su conveniencia (...) ¡Manténganse en su lugar!, respondió Erdogan a en un discurso pronunciado en el palacio presidencial ante miles de seguidores. "No queremos y no tenemos en cuenta cualquier informe que puedan preparar", agregó.

Ataque en Siria

Tras la conversación entre Trump y Erdogan, la Casa Blanca señala en un comunicado que los dos líderes habían discutido varios temas, además de los resultados del referéndum. "Hablaron sobre la reciente victoria en el referéndum y discutieron las acciones de Estados Unidos en respuesta al uso de armas químicas por el régimen sirio el 4 de abril", reza el texto. "El presidente Trump le agradeció al presidente Erdogan por apoyar esta acción de Estados Unidos, y los líderes concordaron en la importancia de considerar como responsable al presidente sirio Bashar al Asad", agregó la Casa Blanca.

Las acusaciones sobre el presunto ataque químico llevaron a Estados Unidos a lanzar 59 misiles de crucero Tomahawk contra una base aérea del centro de Siria, desde dos buques estadounidenses en el Mediterráneo. "El presidente Trump y el presidente Erdogan también discutieron la campaña contra el grupo Estado Islámico y la necesidad de cooperar contra todos los grupos que usan el terrorismo para lograr sus objetivos", indicó la Casa Blanca.