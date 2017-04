La firmeza de Trump ante Siria

En lo que parece una vuelta a la guerra fría, EE UU y Rusia han caído súbitamente en una tensión bilateral que no se veía hace años. Y lo han hecho después de que la Federación Rusa hiciera todos los méritos requeridos al respecto: cubrir, para decirlo moderadamente, lo que parece un seguro bombardeo de poblaciones civiles en Siria con armas químicas a cargo de la aviación del gobierno del presidente Al-Asad, su socio y aliado. Es verdad que sería útil que una investigación internacional rápida y ecuánime confirmara la autoría del inicuo crimen, pero hay un cierto consenso internacional de que se produjo y de que costó la vida a 86 civiles inocentes. Súbitamente, la administración norteamericana, que parecía vacilante sobre cómo tratar a la potencia rusa, nadando en la errática conducta y la extravagante manera de trabajar del presidente Trump, se puso seria, denunció el bombardeo como «ilegal, inmoral y cruel», anunció que promovería una resolución de condena en el Consejo de Seguridad de la ONU y reunió en este clima, por vez primera, a sus socios y aliados tradicionales, británicos, franceses, alemanes, canadienses... Pero no canceló -aunque tal vez sopesó hacerlo- el primer viaje oficial que se disponía a hacer a Moscú el nuevo Secretario de Estado, Rex Tillerson, quien pasa por tener fácil relación y cierta amistad con Putin que, finalmente, lo recibió. Honra al gobierno norteamericano que este choque frontal con Rusia sea de naturaleza moral: ninguna administración en Washington, ni la del imprevisible Trump, podía dejar pasar sin más, o con una condena rutinaria, la atrocidad de Jan Sheijun y llama la atención la petición explícita de que dimita el presidente sirio como único camino para volver a la normalidad. Eso no va a ocurrir y el veto ruso a la resolución de la ONU solo profundizará el desencuentro entre Occidente y Rusia, una expectativa poco estimulante y que solo servirá para prolongar la tragedia y hacer más difícil la ya compleja política de alianzas locales e internacionales en la lucha contra el enemigo común: el sedicente Daesh, beneficiario indirecto de un conflicto entre sus adversarios. Moscú debió pensárselo mejor cuando decidió respaldar al presidente Al-Asad al precio de herir a la coalición internacional. Aún puede corregir su conducta: el mundo observa.