Siria y las grandes potencias

Una de las consecuencias del grave incidente que ha supuesto la operación de castigo a Siria como represalia por su bombardeo de una ciudad rebelde con armas químicas ha sido la vuelta a una tensión entre Rusia y Occidente que parecía no sólo superada, sino incluso poco verosímil por las buenas relaciones entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin. Ambos representan una especie de 'realpolitik' que se alejan de los antiguos parámetros marcados en la Guerra Fría. Además, los misterios, vaivenes e indefinición de la política exterior del nuevo Gobierno norteamericano permitía todas las suposiciones y alarmaba razonablemente a la UE y a la OTAN. Pero, de repente, Trump ordenó el bombardeo con misiles de crucero de la base de Shairat, que acoge aviones sirios y rusos. De nada habían servido previamente los mensajes que sin duda se había hecho llegar Moscú porque el Kremlin habrá tomado buena nota del gesto inesperado y propio del estilo Trump. Un movimiento que ha servido para reordenar de golpe la evaluación de la crisis por la OTAN, tranquilizar a los aliados del Este europeo y recuperar lo que es una nota inalterable de la relación Washington- Moscú durante toda la Guerra Fría: no se acepta una política rusa que altere a su favor los equilibrios nacidos del desenlace de la Segunda Guerra Mundial y del hundimiento del Pacto de Varsovia. La Alianza Atlántica que, en teoría, se enteró por los noticiarios salvo, tal vez, el viejo amigo británico, ha celebrado el gesto porque prueba un giro esperado de Washington hacia una continuidad que se percibe como razonable y digna de apoyo hasta que Moscú no dé pruebas fehacientes de que desea un fin negociado de la horrible tragedia en Siria, que bate records de muertos y exiliados en sus seis años largos de vida. La vuelta súbita a la vieja política de contención que Occidente siguió durante largos años bajo la dirección de Washington no sobra, por el momento. Moscú ha abandonado el comunismo, Putin recuerda más a un zar que a un líder de la Komintern, pero Rusia es Rusia. Tiene intereses que atender y debe hacerlo con más juicio, sin ofender a Ucrania o defender lo indefendible: el régimen de los Asad en Damasco.