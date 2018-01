Zanetti cuenta cómo fue su pedida de mano con Bisbal 01:39 AGENCIAS Viernes, 19 enero 2018, 23:01

Era el reclamo de la noche y así radiante posaba Rosanna Zanetti tras anunciar su compromiso con David Bisbal. La guapa venezolana no podía ocultar su sonrisa y es que parece fue una pedida de mano de lo más especial. Íntima y muy personal, Rosanna Zanetti ha confesado que no se esperaba que David se lo fuese a pedir. Ahora el almeriense se encuentra en Miami donde está atendiendo sus compromisos profesionales, por lo que aún no han concretado ningún detalle del enlace.